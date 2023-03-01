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    Новости

    Третий сезон «Мандалорца» стартовал на Disney+

    1 марта 2023
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    01.03.2023
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    Третий сезон «Мандалорца» стартовал на Disney+

    На площадке Disney+ стартовал третий сезон «Мандалорца» — пока что показали только первую серию. В дальнейшем эпизоды будут выходить по средам, раз в неделю.

    Новый сезон расскажет о приключениях найдёныша мандалорцев Дина Джарина и его милого приёмыша Грогу. После событий «Книги Бобы Фетта» Грогу вернулся к наёмнику, и теперь им предстоит разобраться с наследием знаменитого Мандалора.

    В предыдущих сериях Джарин нарушил Путь и теперь попробует восстановить попранную честь — для чего снова обратится к Оружейнице. Та отправит Дина к Бо-Катан Крайз, с которой отношения сильно накалились из-за прав на Чёрный клинок. Помимо Крайз, в сериале вернутся мофф Гидеон и старый знакомый Гриф Карга.

    Первый эпизод поставил Рик Фамуйива, который ранее снял несколько эпизодов для первого и второго сезона. Серия длится около 32 минут.

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