Третий сезон «Мандалорца» стартовал на Disney+

На площадке Disney+ стартовал третий сезон «Мандалорца» — пока что показали только первую серию. В дальнейшем эпизоды будут выходить по средам, раз в неделю.

Новый сезон расскажет о приключениях найдёныша мандалорцев Дина Джарина и его милого приёмыша Грогу. После событий «Книги Бобы Фетта» Грогу вернулся к наёмнику, и теперь им предстоит разобраться с наследием знаменитого Мандалора.

В предыдущих сериях Джарин нарушил Путь и теперь попробует восстановить попранную честь — для чего снова обратится к Оружейнице. Та отправит Дина к Бо-Катан Крайз, с которой отношения сильно накалились из-за прав на Чёрный клинок. Помимо Крайз, в сериале вернутся мофф Гидеон и старый знакомый Гриф Карга.

Первый эпизод поставил Рик Фамуйива, который ранее снял несколько эпизодов для первого и второго сезона. Серия длится около 32 минут.