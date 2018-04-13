Разработчики из Stoic Studio наконец-то огласили дату выхода третьей части своей игры The Banner Saga. Завершение грандиозной саги выйдет 24 июля на платформах PC, Switch, PlayStation 4 и Xbox One.

Вот как выглядит новый промо-ролик:

Игру уже можно предзаказать в Steam. За предзаказ игроки получат комплект «Драг-союзник». В него входят герой 10-го уровня Киви (драгский камнестраж, «танк»), уникальный предмет «инструменты скульптора», героическое звание «щитокол», геральдика драгов, а также эксклюзивный вступительный саундтрек от композитора Остина Уинтори.

В январе 2017 года Stoic Studio запустили проект по сбору средств на площадке Kickstarter на разработку третьей части игры. Игроки пожертвовали свыше 415 тысяч долларов из запрошенных 200 тысяч. Первоначально создатели планировали выпустить финал в декабре, но ранее сообщали, что разработка опережает план. И вот теперь игра выйдет на несколько месяцев раньше.

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