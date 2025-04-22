КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Безумная фантастика Индии, которую вам стоит увидеть
Уйдёт ли Кеннеди? Будущее Star Wars
Разбирайтесь сами! 12 вопросов к киновселенной Marvel, которые остались без ответа
«Смерть единорога»: в сказочном лесу никто не услышит твой крик

Классика

Приквелы «Звёздных войн» заслуживают больше любви
«Изгой-один»: вырезанные сцены и альтернативный финал
Новости

«Ты и правда меня не знаешь» — трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»

Дмитрий Кинский
22 апреля 16:33
4
1 минута на чтение
Канал Adult Swim опубликовал полноценный трейлер восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти».
Шоу вернется на экраны уже 25 мая. Всего в продолжении будет 10 эпизодов.
Восьмой сезон будет вторым по счету с новыми голосами Рика и Морти, их вместо Джастина Ройланда озвучивают Ян Кардони и Гарри Белден.
Напомним, в конце 2024 года анимационный сериал продлили на 11 и 12 сезоны, так что он будет выходить как минимум до 2029-го.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики № 257 (апрель 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #2025. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Статьи

Новости

Кинотеатры России откажутся от показа нелицензионного контента в мае

Новости

Идейный наследник «Экспериментов Лэйн» подал признаки жизни
Речь идет о Despera.

Новости

«Я пойду по пути Майкла Гэмбона» — Джон Литгоу о роли Дамблдора в сериале по «Гарри Поттеру»
Актер в курсе, что многие были удивлены выбором американца на эту роль.

Новости

ККИ «Берсерк. Герои» получит онлайн-игру

Новости

Кровь, метал и дракон — второй трейлер DOOM: The Dark Ages
Релиз уже 15 мая.

Новости

Новый трейлер фильма «Буратино»

Новости

В фэнтези-MMORPG Path of Doom стартовала предрегистрация

Новости

Lionsgate хотела сделать киновселенную «Горца», а теперь продает права на франшизу

Новости

«Зачем быть токсичным?» — шоураннер «Доктора Кто» ответил на критику сериала
Пока вышло только два эпизода нового сезона.

Новости

Marvel возвращает серию спецвыпусков про супергероев в купальниках
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты