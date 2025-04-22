«Ты и правда меня не знаешь» — трейлер восьмого сезона «Рика и Морти»

Канал Adult Swim опубликовал полноценный трейлер восьмого сезона мультсериала «Рик и Морти».

Шоу вернется на экраны уже 25 мая. Всего в продолжении будет 10 эпизодов.

Восьмой сезон будет вторым по счету с новыми голосами Рика и Морти, их вместо Джастина Ройланда озвучивают Ян Кардони и Гарри Белден.

Напомним, в конце 2024 года анимационный сериал продлили на 11 и 12 сезоны, так что он будет выходить как минимум до 2029-го.

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