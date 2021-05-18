«Ты раскроешь величайшую тайну»: трейлер сериала «Утраченный символ» по роману Дэна Брауна

Стриминг Peacock представил первый трейлер сериала «Утраченный символ» по одноимённому роману Дэна Брауна из цикла про профессора Лэнгдона. Как и в других книгах, главный герой займётся расследованием, связанным с таинственными символами, чтобы в итоге узнать о мировом заговоре.
Первоисточник, вышедший в 2009 году, рассказывал об очередном приключении исследователя Роберта Лэнгдона. Действие книги развернулось в Вашингтоне, где профессор искал своего пропавшего наставника. В ходе расследования оказалось, что учителя похитили неизвестные, заставившие Лэнгдона выполнить несколько странных требований.
Сперва сериал назывался «Лэнгдон», но в итоге его переименовали. Сам Дэн Браун числится исполнительным продюсером шоу наряду с Роном Ховардом, который снял фильмы с Томом Хэнксом. Сценарий написали Дэн Дворкин и Джей Битти («Крик» MTV, «Месть», «Американская история ужасов»). Главную роль исполнил Эшли Цукерман («Манхэттен»).
Даты выхода пока нет.
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