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    «Ты взял роликовые коньки?»: второй трейлер «Барби»

    4 апреля 2023
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    04.04.2023
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    А вот и второй трейлер «Барби» постановщицы Греты Гервиг («Леди Бёрд», «Маленькие женщины»), где главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

    Действие романтической комедии будет разворачиваться в Барбиленде, где нам покажут самые разные версии кукол. При этом в какой-то момент две из них захотят оказаться в реальном мире, где им предстоит встретиться даже с главной компании Mattel, которая владеет этими игрушками! Похоже, компания и Warner Bros. захотели сделать свою версию «Лего. Фильма», только про кукол.

    В «Барби» также снялись Шути Гатва, Америка Феррера, Кейт Маккинон, Майкл Сера, Уилл Феррелл и многие-многие другие. Вот, например, постеры:

    Посмотреть, умер ли Райан Гослинг в конце «Барби», можно будет с 21 июля.

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