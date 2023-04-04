«Ты взял роликовые коньки?»: второй трейлер «Барби»

А вот и второй трейлер «Барби» постановщицы Греты Гервиг («Леди Бёрд», «Маленькие женщины»), где главные роли исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

Действие романтической комедии будет разворачиваться в Барбиленде, где нам покажут самые разные версии кукол. При этом в какой-то момент две из них захотят оказаться в реальном мире, где им предстоит встретиться даже с главной компании Mattel, которая владеет этими игрушками! Похоже, компания и Warner Bros. захотели сделать свою версию «Лего. Фильма», только про кукол.

В «Барби» также снялись Шути Гатва, Америка Феррера, Кейт Маккинон, Майкл Сера, Уилл Феррелл и многие-многие другие. Вот, например, постеры:

Посмотреть, умер ли Райан Гослинг в конце «Барби», можно будет с 21 июля.