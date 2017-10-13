В среде продюсеров поговаривают, что если сказать три раза слово «сиквел», то его обязательно запустят в работу. По всей видимости, для Warner Bros. наступил именно такой случай. Сценарист Майк Вукадинович («Вспомнить заново») напишет сюжет второй части «Битлджуса» для киностудии. Об этом сообщает Deadline. Продюсерами картины назначены Сэт Грем-Смит («Оно») и Дэвид Катценберг.

Правда, неизвестно, кто станет режиссёром культового ужастика. Сейчас Тим Бёртон и Майкл Китон — исполнитель роли Битлджуса — заняты на съёмках фильма «Дамбо» для Disney. Источники издания говорят, что и Бёртон, и Китон были бы рады в будущем поработать над продолжением.

Оригинальный фильм «Битлджус» был снят Тимом Бёртоном и выпущен в 1988 году. Спустя время лента завоевала статус культового мистического ужастика. Она и по сей день считается одной из главных работ режиссёра. Голливуд несколько раз планировал снять сиквел, ещё в 2013 году актриса Вайнона Райдер («Очень странные дела»), сыгравшая в оригинале девушку Лидию, согласилась сняться в продолжении.

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