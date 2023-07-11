У Стэна Ли должно было быть камео в «Стражах галактики 3»

Режиссер «Стражей галактики 3» Джеймс Ганн рассказал, что он готовил для Стэна Ли камео в третьей части — еще до смерти легендарного автора комиксов.

Уже тогда Ли нездоровилось, а потому Ганн придумал для него анимированного персонажа — Лэмбшанка, которого создал Высший Эволюционер.

Я знал, что будет сложно привезти его в Атланту для съемок, поэтому создал персонажа, которого можно было бы нарисовать, сделав лицо похожим на Стэна, и озвучить. Но, к сожалению, Стэн, с которым мне очень нравилось работать над фильмами, ушел из жизни.

Черновой сценарий фильм Джеймс закончил еще в 2018 году. Но вскоре после этого его уволила Disney, а уже в ноябре умер Стэн Ли.

В конечном итоге постановщик оставил персонажа в фильма. И он же его озвучил.