Учёный-физик Фримен Дайсон умер в возрасте 96 лет

Печальные новости.

В возраст 96 лет умер знаменитый учёный-физик Фримен Дайсон. Его смерть подтвердила дочь Миа Дайсон. Его сын Джордж рассказал, что тремя днями ранее доктор Дайсон упал в кафетерии Института перспективных исследований (Institute for Advanced Study, заведение Принстона, США). Этот вуз был «академическим домом» учёного более 60 лет.

Фримен Дайсон окончил Кембриджский университет в 1945 году, где проработал четыре года после завершения учёбы. Позднее он переехал в США, где стал профессором сперва Корнеллского (1951—1953), а потом и Принстонского университета и Института перспективных исследований.

Учёный изучал астрофизику, квантовую теорию поля, физику низких энергий и многие другие технические области. Наряду с другими исследователями Дайсон считается одним из создателей современной квантовой электродинамики. Эти идеи он заложил ещё в статье в 1949 году, которую коллеги охарактеризовали не иначе как «нобелевскую».

За свою карьеру Дайсон был удостоен свыше двух десятков наград. Он издал несколько значимых научных и научно-популярных трудов, включая книги «Будущее физики», «Математика и физика», а также сборник «От Эроса до Гайи» (From Eros to Gaia, на русском не выходил).

В астрофизике учёный изучал пульсары и нейтронные звёзды. Он предложил концепцию сферы Дайсона — гипотетического огромного сооружения, которое представляет собой сферическую оболочку со звездой в центре. Дайсон полагал, что высокоразвитые цивилизации будут подобным образом использовать звёздную энергию. Он был уверен — искать внеземной разум стоит опираясь на представления об этих объектах.