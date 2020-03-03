Недавно у Уильяма Шетнера, который играл капитана «Энтерпрайз» Джеймса Кирка в сериалах и фильмах по «Стартреку», в твиттере поинтересовались, не хотел бы он вернутся к этой роли в сольном шоу вроде «Пикара». Ответ может расстроить некоторых фанатов — нет.

По словам актера, история Кирка завершена, поскольку он погиб в фильме «Звездный путь: Поколения». Играть призрака он не хочет. Временная аномалия его не устраивает. И даже идея камео ему не нравится.

Я не делаю камео — это известно с 2008 года и фильмов Джей Джея Абрамся. История Кирка рассказана лучше, чем история любого другого капитана. Он умер в «Поколениях». Что тогда остается? Приключения в Нексусе?

Прежде стало известно, что CBS продлил «Звездный путь: Дискавери» на пятый сезон, хотя еще даже неизвестна дата выхода третьего. А Саймон Пегг, сыгравший в трилогии «Стартрека», выразил сомнение в скором выходе продолжения, поскольку это невыгодно для студии.