Юмористическая передача с маппетами «Улица Сезам» спародировала популярный мистический сериал «Очень странные дела». Посмотрите, что у них получилось:

Сюжет повествует о Кукигоргоне, который съел практически всё на Снэковой Изнанке, но остался голоден. Теперь он проникает в «реальный» мир, встречает детишек, а те учат его делиться.

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Кот-редактор
Кот-редактор

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