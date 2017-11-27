Юмористическая передача с маппетами «Улица Сезам» спародировала популярный мистический сериал «Очень странные дела». Посмотрите, что у них получилось:

Сюжет повествует о Кукигоргоне, который съел практически всё на Снэковой Изнанке, но остался голоден. Теперь он проникает в «реальный» мир, встречает детишек, а те учат его делиться.