Печальные новости — на 89-м году ушёл из жизни режиссёр, актёр и сценарист Георгий Николаевич Данелия. С февраля постановщик находился в больнице с воспалением лёгких, 24 числа его ввели в искусственную кому. О смерти Георгия Николаевича рассказала семья режиссёра.

Данелия прославился сатирическими комедиями и трагикомедиями, его фильмы и сценарии отличал грустный и парадоксальный юмор. Фантастике он подарил один из лучших советских НФ-фильмов — трагикомедию «Кин-дза-дза», шутки и афоризмы из которой мы будем цитировать ещё много лет. Не все помнят, но в этом фильме он ещё и сыграл небольшую роль инопланетянина Абрадокса.

Помимо этого, Данелия снял ещё два фантастических фильма — фантасмагорию «Слёзы капали» по сценарию Кира Булычёва и мультфильм-ремейк «Ку! Кин-дза-дза», в котором перенёс сюжет своего классического фильма в 2010-е с новыми героями.

Помимо фантастики, Георгий Николаевич поставил реалистические комедии «Я шагаю по Москве», «Мимино», «Тридцать три» и многие другие. К тому же именно он был сценаристом всенародно любимых «Джентльменов удачи».

Сегодня самый подходящий день, чтобы пересмотреть фильмы Данелии.