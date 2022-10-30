Умер писатель Андрей Мартьянов

В возрасте 49 лет скончался писатель Андрей Мартьянов, также известный как Гунтер и Олаф Б. Локнит. Он умер от сердечного приступа.

Мартьянов был основателем исторических ролевых игр «Волки Одина», «Имя Розы», «Осада Монсегюра-2004».

О смерти сообщил друг Борис Батыршин.

Мартьянов также писал много романов и повестей. Некоторое время считалось, что он переводил новозеландского автора Олафа Б. Локнита, который писал вольное продолжение «Конана-варвара», но оказалось, что это был его собственный псевдоним.

В 1997 дебютировал как писатель под собственным именем, выпустив роман «Звезда Запада», посвящённый мифологии древней Скандинавии. Наибольшую известность получил за цикл историко-фантастических романов «Вестники Времён» (в соавторстве с М. Кижиной), фантастическими романами «Операция Рюген» и «Роман с Хаосом».