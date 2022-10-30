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    Умер писатель Андрей Мартьянов

    30 октября 2022
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    30.10.2022
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    Умер писатель Андрей Мартьянов

    В возрасте 49 лет скончался писатель Андрей Мартьянов, также известный как Гунтер и Олаф Б. Локнит. Он умер от сердечного приступа. 

    Мартьянов был основателем исторических ролевых игр «Волки Одина», «Имя Розы», «Осада Монсегюра-2004».

    О смерти сообщил друг Борис Батыршин.

    Мартьянов также писал много романов и повестей. Некоторое время считалось, что он переводил новозеландского автора Олафа Б. Локнита, который писал вольное продолжение «Конана-варвара», но оказалось, что это был его собственный псевдоним.

    В 1997 дебютировал как писатель под собственным именем, выпустив роман «Звезда Запада», посвящённый мифологии древней Скандинавии. Наибольшую известность получил за цикл историко-фантастических романов «Вестники Времён» (в соавторстве с М. Кижиной), фантастическими романами «Операция Рюген» и «Роман с Хаосом».

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