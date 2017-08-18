Наши коллеги из «Игромании» за последние пару недель поиграли в несколько громких новинок, включая продолжения легендарных серий Uncharted, XCOM и Sudden Strike. Но обо всём по порядку.

Uncharted: The Lost Legacy

Дополнение к одному из главных эксклюзивов PlayStation 4 рассказывает о приключениях Хлоя Фрейзер — подруги Натана Дрейка из предыдущих частей. Самого Нэйта, как и обещали, отправили на покой, но Хлоя пока туда не собирается. Слишком уж она бойкая и энергичная, с неуемной тягой к авантюризму, риску и нарушению правил.

В Naughty Dog попытались выпустить дополнение, но ненароком сделали почти самостоятельную игру. The Lost Legacy — отличное приключение, где место нашлось и для кино, и для по-настоящему умного геймплея. Еще бы только чуть больше нового и чуть меньше самоповторов. Но мы ведь вообще-то DLC ждали, верно?

Читать рецензию целиком Обзор Uncharted: The Lost Legacy. Сильная и независимая Рассказываем, на что больше похожа The Lost Legacy — на дополнение или на самостоятельную игру.

LawBreakers

Новый командный шутер от легендарного разработчика Клиффа Блежински (Unreal Tournament, Gears of War) лишь на первый взгляд кажется конкурентом Overwatch. На деле тут есть немало уникальных черт, одни из которых приятно удивят тех, кто устал от однообразных командных шутеров, другие же рискуют отпугнуть часть потенциальной аудитории.

Будучи очень нишевым проектом, LawBreakers прекрасно знает свою аудиторию и отлично умеет ее развлечь. Точность, скорость, ярость и эйфория перестрелок опьяняют, стоит только втянуться. Рядам законников и мародеров не помешают отмороженные новобранцы — может, вы как раз один из них?

Читать рецензию целиком Обзор LawBreakers. Все, что тебе нужно, — это топливо Если ты не запиваешь энергетик экстрактом женьшеня, то ты даже не стараешься. Настолько быстро.

Sudden Strike 4

Возвращение легендарной отечественной серии стратегий о Второй мировой (также известной под названием Противостояние). Хотя игра кажется приветом из прошлого, её воплощение соответствует современным стандартам и точно порадует поклонников жанра вообще и серии в частности.

Игра сделана на совесть, с красочными миссиями и реалистичной графикой. Она прекрасно подойдет тем, кто хочет окунуться в реалии сражений второй мировой и посмотреть абсолютно разные кампании — даже с учетом повторов сражений на Восточном фронте они проходятся совершенно по-разному.

Читать рецензию целиком Обзор Sudden Strike 4. Никогда не верь бета-версии! Sudden Strike 4 прекрасно подойдет тем, кто хочет окунуться в реалии сражений второй мировой и посмотреть абсолютно разные кампании.

Matterfall

Разработчики платформеров, несмотря на почтенный возраст жанра, не перестают радовать свежими идеями. Один из последних примеров — Matterfall от создателей необычного шутера Resogun. Стильный, красочный и захватывающий.

Matterfall — сложная игра, и этим она приятна. Она бросает игроку вызов, игриво намекая, что пусть это и шутер с элементами платформера, сие не мешает ей быть интересной и очень качественной игрой. И отдельным плюсом мы отметим то, что за время прохождения мы не встретили ни единого бага.

Читать рецензию целиком Обзор Matterfall. С материей шутки плохи! Двумерный шутер, трехмерные декорации и многогранные эмоции — как выглядит современный платформер.

XCOM 2: War of the Chosen

Новое дополнение ко второй части легендарной серии о тактике борьбы с инопланетянами выйдет 29 августа. В ожидании релиза советуем почитать интересное иллюстрированное превью на «Игромании». Доступных на данный момент скриншотов достаточно, чтобы разглядеть массу нововведений, которые привнесёт новое дополнение.

War of the Chosen рассчитывает сделать войну куда более… персональной. Дать игре еще больший простор для генерации неповторимых личных историй, связанных как с товарищами, так и с недругами. Каждому командиру будет что вспомнить на пенсии. И это отлично видно даже на картинках.

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