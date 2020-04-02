Universal Pictures присоединилась к кинокомпаниям, которые сдвигают свои картины из-за коронавирусной пандемии. Записывайте новый график:

«Миньоны: Грювитация» — 2 июля 2021-го (была 2 июля 2020-го)

«Зверопой 2» — 22 декабря 2021-го (была 2 июля 2021-го)

«Злая» — без даты (до переноса — 22 декабря 2021-го)

СМИ ещё пару недель назад сообщили, что картину не успеют доделать в срок — анимационная студия в Париже прекратила работу.

Ранее из-за пандемии свои релизы сдвинула Sony — теперь мы увидим новых «Охотников за привидениями» и «Морбиуса» только в 2021-м.