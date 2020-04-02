Universal Pictures присоединилась к кинокомпаниям, которые сдвигают свои картины из-за коронавирусной пандемии. Записывайте новый график:
- «Миньоны: Грювитация» — 2 июля 2021-го (была 2 июля 2020-го)
- «Зверопой 2» — 22 декабря 2021-го (была 2 июля 2021-го)
- «Злая» — без даты (до переноса — 22 декабря 2021-го)
СМИ ещё пару недель назад сообщили, что картину не успеют доделать в срок — анимационная студия в Париже прекратила работу.
Ранее из-за пандемии свои релизы сдвинула Sony — теперь мы увидим новых «Охотников за привидениями» и «Морбиуса» только в 2021-м.
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