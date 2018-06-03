Студия Universal Pictures приобрела права на экранизацию научно-фантастического романа Кэтрин М. Валенте под названием «Space Opera» («Космическая опера»). Продюсерами будущего фильма выступят Марк Платт («Скотт Пилигрим против всех», «Ла-Ла Ленд»), Коллин Треворроу («Мир юрского периода») и Адам Сигел («Драйв»). Об этом сообщает Deadline.

Роман рассказывает о мире, где войны едва не уничтожили разумную жизнь в галактике. Чтобы подбодрить выживших и объединить разрушенные цивилизации, создано Метагалактическое Гран-При — нечто среднее между гладиаторским состязанием, конкурсом красоты и концертным шоу.

В какой-то момент и наша планета открывает для себя огромную вселенную, но вместо космических путешествий и её научного познания, получает блёстки, помаду и электрогитары. И представлять Землю на Метагалактическом Гран-При предстоит группе «Абсолютные нули»…

<…> первая проблема [этого романа], на мой взгляд, в том, что к официальной аннотации надо добавить всего лишь одно-два предложения (коротких — не как у Льва Толстого или Г.Г.Маркеса), чтобы целиком изложить сюжетную линию. Она безумно проста и забавна; такую историю мог бы рассказать, к примеру, Шекли. Но у Шекли она поместилась бы в рассказе, а не в романе. Вы спросите меня, за счёт чего всё-таки получился роман? За счёт долгих рассказов об инопланетных цивилизациях, написанных с безудержной фантазией и безупречным языком (от Валенте не ждешь другого), с использованием множества отсылок и изысканных многоуровневых метафор (и это вполне ожидаемо). В этих рассказах встречаются разные сцены — иногда трогательные, иногда очень смешные, иногда написанные с иронией (в том числе довольно злой). Кое-что из рассуждений Валенте заслуживает цитирования, но в целом ни одно из них не тянет на откровение, и это ещё одна причина, по которой читать «Космическую оперу» мне было скучно. В отличие от космоса в предыдущем романе, «Radiance», этот космос так и остался без(воз)душным пространством. И третья причина — несимпатичные герои. У меня есть подозрение, что писательница с большей любовью отнеслась к инопланетянам, чем к людям. Даже если это «не баг, а фича», в результате почти все хомо сапиенсы производят не лучшее впечатление и следить за их судьбой не очень-то увлекательно.

Переводчица и писатель Наталия Осояну