Утечка: кадры из мультсериала Marvel «Что, если?»

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В сети появились кадры из грядущего мультсериала Marvel «Что, если?», представленного на выставке D23 Expo. Изображения утекли в сеть в плохом качестве, но они дают представление о сюжетах первых эпизодов.

Утечка: кадры из мультсериала Marvel «Что, если?» 1 Утечка: кадры из мультсериала Marvel «Что, если?» 2 Утечка: кадры из мультсериала Marvel «Что, если?» 3 Утечка: кадры из мультсериала Marvel «Что, если?»

На выставке показывали отрывки из трёх серий. Первая посвящена Пегги Картер, которая получила сыворотку суперсолдата вместо Стива Роджерса и стала Капитаном Британия. Во втором эпизоде Баки встретился лицом к лицу с зомби-версией Капитана Америка. Третий рассказывает про Т’Чаллу, который примерил костюм Звёздного Лорда.

Проект «Что, если?» официально представил глава Marvel Studios Кевин Файги на D23 Expo. Мультсериал — это — сборник анимационных короткометражек, каждая из которых будет сюжетной вариацией на тему одного из двадцати трёх уже вышедших фильмов MCU. В отличие от, например, нетфликсовских «Любви, смерти и роботов», визуально «Что, если?..» будет выдержан в едином ключе детализированной 2D-анимации.

Даты выхода пока нет.

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