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    Новости

    Утечка: трейлер сериала Fallout

    24 августа 2023
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    24.08.2023
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    На gamescom 2023 для посетителей в рамках закрытого показа представили первый трейлер экранизации Fallout от Amazon Prime Video. Ролик пока не выкладывали в сеть, но один из пользователей записал видео на телефон в плохом качестве. Кое-что всё-таки можно рассмотреть: сцену с Братством стали в пустыне, момент с открытием убежища, перестрелку, серию ядерных взрывов и эпизоды с гулем (видимо, в исполнении Уолтона Гоггинса).

    Вот ещё один ролик:

    Ранее Amazon опубликовал первый промопостер сериала с Волт-Боем и подтвердил, что шоу не стоит ждать раньше 2024-го. Постер подтверждает, что действие развернётся в Лос-Анджелесе.

    Утечка: трейлер сериала Fallout

    Ранее летом в сети появились старые кадры со съёмок шоу, где можно разглядеть декорации автомобилей, больницу и символ корпорации «Волт-тек». Как утверждали пользователи Reddit, фото сделаны ещё в декабре. А съёмки сериала завершились весной.

    Известно, что одним из главных героев станет гуль (его показывали на промофото), которого воплотил Уолтон Гоггинс («Омерзительная восьмёрка», «Сыны анархии»). Кроме того, в сериале появятся Элла Пернелл («Дом странных детей мисс Перегрин») и Кайл Маклахлен («Твин Пикс»). Местом действия, судя по фотографиям со съёмок, станет Убежище 32.

    Сериал ведут создатели «Мира Дикого Запада» и «В поле зрения» Джонатан Нолан и Лиза Джой для Amazon. Шоураннерами назначены Женева Робертсон-Дуорет (сценарии фильмов «Капитан Марвел» и «Лара Крофт: Tomb Raider») и Грэм Вагнер.

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