Уже сейчас можно предзаказать 219 номер «Мира фантастики»!

Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ второго номера «Мира фантастики» за 2022 год. Цена стандартная — 290 рублей.

Журнал появится в рознице 11 февраля. А подписчикам нашей крауд-кампании мы начнем рассылать свежий выпуск уже на этой неделе!

Иллюстрация на обложке: Riot Games

Вот и наступает романтический февраль. По случаю грядущего Дня всех влюблённых мы решили обсудить фантастические романтические комедии и самые интересные любовные линии, которые встречаются в видеоиграх. Любителей чего побрутальнее ждут статьи о сериале «Люцифер» и о Призрачном Гонщике — вернее, Гонщиках. Ценителей более серьёзных тем ждут материалы о телескопе James Webb и о причинах вымирания динозавров, а любители мультипликации найдут большой материал про кукольную анимацию в СССР и про всенародно любимый мультсериал «Аркейн», украсивший нашу обложку. Ну а любителям чтения не стоит пропускать материал о хоррор-антологиях (не только книжных, конечно!) и интервью с Джаспером Ффорде. «Мир фантастики» для всех и каждого!

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Также мы продлили крауд-кампанию с подпиской на основные номера и спецвыпуски «Мира фантастики» до 4 и 28 февраля соответственно.