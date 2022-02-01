    3
    Новости | О нас

    Уже сейчас можно предзаказать 219 номер «Мира фантастики»!

    1 февраля 2022
    01.02.2022
    474
    0 минут на чтение

    Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ второго номера «Мира фантастики» за 2022 год. Цена стандартная — 290 рублей.

    Журнал появится в рознице 11 февраля. А подписчикам нашей крауд-кампании мы начнем рассылать свежий выпуск уже на этой неделе!

    Иллюстрация на обложке: Riot Games

    Мир фантастики №219 (февраль 2022) 2

    Вот и наступает романтический февраль. По случаю грядущего Дня всех влюблённых мы решили обсудить фантастические романтические комедии и самые интересные любовные линии, которые встречаются в видеоиграх. Любителей чего побрутальнее ждут статьи о сериале «Люцифер» и о Призрачном Гонщике — вернее, Гонщиках. Ценителей более серьёзных тем ждут материалы о телескопе James Webb и о причинах вымирания динозавров, а любители мультипликации найдут большой материал про кукольную анимацию в СССР и про всенародно любимый мультсериал «Аркейн», украсивший нашу обложку. Ну а любителям чтения не стоит пропускать материал о хоррор-антологиях (не только книжных, конечно!) и интервью с Джаспером Ффорде. «Мир фантастики» для всех и каждого! 

    Мир фантастики №219 (февраль 2022) 3

    ***

    Также мы продлили крауд-кампанию с подпиской на основные номера и спецвыпуски «Мира фантастики» до 4 и 28 февраля соответственно.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Аллея кошмаров 2
    0
    8490
    Читаем отрывок из «Аллеи кошмаров» Уильяма Линдси Грешама

    Книга, послужившая основной для нового фильма Гильермо Дель Торо.

    Фэнтези-долгострои: книги, которых мы ждём много лет 15
    0
    26859
    «Отблески Этерны»: как создавался цикл Веры Камши и чем может кончиться

    Вспоминаем историю написания цикла и строим догадки о том, как и когда он может завершиться.

    «Битва за Лукоморье. Книга 1»
    0
    83480
    «Битва за Лукоморье. Книга 1». Сказки Старой Руси на новый лад

    Нетипичная антология псевдославянского фэнтези.

    Во что поиграть в феврале 2022 года 2
    0
    88018
    Во что поиграть в феврале 2022 года

    Традиционно богатый для геймеров месяц.

    Аллея кошмаров 2
    0
    136281
    «Аллея кошмаров»: бульварный нуар от сказочника дель Торо

    Дель Торо впервые отказывается от мистики и фантастики и ударяется в мрачную психологическую драму.

    «Вокруг света за 80 дней»: Дэвид Теннант снова много путешествует со спутниками!
    0
    140762
    «Вокруг света за 80 дней»: Дэвид Теннант снова много путешествует со спутниками!

    Только теперь его зовут Филеас, и он герой Жюля Верна.

    Море Спокойствия 3
    0
    211406
    Сериал «Море Спокойствия»: на Луну за водой

    Космическая фантастика с претензией на научность, которую портят логические ляпы.

    «Отблески Этерны»: начались съёмки первого сезона 4
    0
    556753
    Обсуждаем «Этерну» в 44-м выпуске Фантастического подкаста

    Удалось ли перенести масштабный цикл на экран?

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить