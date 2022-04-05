В 2024 году выйдет фильм по «Волшебнику Изумрудного города»

В ходе рабочей встречи гендиректор «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров и гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин рассказали министру культуры Ольге Любимовой о поддержке кинотеатров ближайшими проектами.
Среди представленных фильмов — «Волшебник изумрудного города» (рабочее название). Выпустить его хотят в конце 2024-го.
Это добрая, мудрая сказка о настоящей дружбе, история о приключениях девочки Элли и её друзей, каждый из которых смог исполнить своё заветное желание.
Вадим Верещагин, гендиректор ЦПШ
Ещё российские кинематографисты работают над фильмом-мюзиклом «Пророк» про Александра Пушкина. Его хотят представить в первой половине 2024-го.
А в ближайшее время в прокате из фантастики будут:
- детский мультфильм про домового «Финник»;
- «Мальчик-дельфин» про историю дружбы дельфинёнка и человеческого мальчика;
- перевыпуск трилогии «Последний богатырь».
А летом планируют выпустить детский мультфильм «Чудо» про жизнь и судьбу Сергия Радонежского.
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