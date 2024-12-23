В 2025 году выйдет новый фильм Мамору Хосоды — «Скарлет»

Мамору Хосоды, для которого лента будет первой новой работой после «Красавицы и дракона». Студия Chizu анонсировала фильм «Скарлет» (в оригинале Hateshi naki Scarlet) от режиссера

В центре сюжета будет сильная принцесса Скарлет, которая — сделайте удивленные лица — «пересекает пространство и время».

Хосода не только отвечает за постановку, но и написал сценарий картины, в основу которой легла его собственная идея. По его словам, зрителей ждет не привычный гибрид 2D-анимации и компьютерной графики, а нечто совершенно новое.

Также Мамору отметил, что фильм будет отличаться от его прошлых работ. Но без элементов романтики и экшена в нем не обойдется.

Премьера «Скарлет» состоится зимой 2025 года — как в Японии, так и на Западе. Что интересно, ранее картины Мамору Хосоды выходили летом.

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