«Бэтмен» оказался самым популярным фильмом среди пиратов в апреле

«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал список из 10 самых популярных фильмов среди российских пиратов за апрель 2022 года.

Разумеется, на первом месте оказался «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Следом за ним идет экранизация романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле». А замыкает тройку лидеров фильм-катастрофа «Падение Луны» Роланда Эммериха.

Фирма Group-IB подчеркнула, что количество обнаруженных пиратских копий не обязательно указывает на число просмотров. Тем не менее количество «пираток» часто говорит о спросе на контент.

Весь топ выглядит так: