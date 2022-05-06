«Бэтмен» оказался самым популярным фильмом среди пиратов в апреле

«Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал список из 10 самых популярных фильмов среди российских пиратов за апрель 2022 года.
Разумеется, на первом месте оказался «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Следом за ним идет экранизация романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле». А замыкает тройку лидеров фильм-катастрофа «Падение Луны» Роланда Эммериха.
Фирма Group-IB подчеркнула, что количество обнаруженных пиратских копий не обязательно указывает на число просмотров. Тем не менее количество «пираток» часто говорит о спросе на контент.
Весь топ выглядит так:
- «Бэтмен»;
- «Смерть на Ниле»;
- «Падение Луны»;
- «Бычара»;
- «Костюм»;
- «Наемник»;
- «Боги хеви-метала»;
- «Первый встречный»;
- «Утраченные иллюзии»;
- «Скорая».
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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