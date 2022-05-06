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    Новости

    «Бэтмен» оказался самым популярным фильмом среди пиратов в апреле

    6 мая 2022
    06.05.2022
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    «Бюллетень кинопрокатчика» опубликовал список из 10 самых популярных фильмов среди российских пиратов за апрель 2022 года.

    Разумеется, на первом месте оказался «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Следом за ним идет экранизация романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле». А замыкает тройку лидеров фильм-катастрофа «Падение Луны» Роланда Эммериха.

    Фирма Group-IB подчеркнула, что количество обнаруженных пиратских копий не обязательно указывает на число просмотров. Тем не менее количество «пираток» часто говорит о спросе на контент.

    Весь топ выглядит так:

    1. «Бэтмен»;
    2. «Смерть на Ниле»;
    3. «Падение Луны»;
    4. «Бычара»;
    5. «Костюм»;
    6. «Наемник»;
    7. «Боги хеви-метала»;
    8. «Первый встречный»;
    9. «Утраченные иллюзии»;
    10. «Скорая».

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