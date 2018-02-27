В честь десятилетия «Легенда об Аанге» получит ремастер на Blu-ray и новые серии комиксов

В честь десятилетия «Легенда об Аанге» получит ремастер на Blu-ray и новые серии комиксов

В этом году культовому мультсериалу «Аватар: Легенда об Аанге» исполняется 10 лет! По такому поводу канал Nickelodeon анонсировал сразу две отличные новости о шоу. Во-первых, в конце весны «Легенда об Аанге» появится на Blu-ray в высоком качестве. Во-вторых, осенью Аанг с друзьями снова отправится в приключения в новых сериях комиксов.

Итак, переиздание «Легенды об Аанге» выйдет уже 1 мая в США и 5 июня — в остальном мире. Фанаты смогут приобрести обычное издание со стандартной обложкой либо коллекционное издание с Аангом в форме аватара — отличаться они будут только иллюстрациями. Помимо эпизодов самого мультсериала, на диски войдёт множество дополнительных материалов: комментарии создателей, закадровые ролики и так далее. Диски можно предзаказать уже сейчас за 50 долларов.

Осенью выйдут две новые книги комиксов: «Неравновесие» (Imbalance) и «Истории команды Аватара» (Team Avatar Tales). «Неравновесие» станет первым томом в новой трилогии, как это было с ранее выпущенным сюжетом «Обещание». Новая трилогии расскажет о приключениях Аанга и его друзей в неком промышленном городе, где назревает конфликт магов и не-магов. Первый том выходит 10 октября

А вот про «Истории команды Аватара» известно меньше. По всей видимости, книга будет включать несколько коротких сюжетов вроде эпизода «Историй Ба Синг Се» из мультсериала, но про команду главных героев. Судя по обложке, действие историй развернётся, когда ребята станут старше.