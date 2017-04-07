Британский актёр Джон Симм вернётся к роли Мастера в десятом сезоне сериала «Доктор Кто». Симм лично подтвердил этот слух в разговоре с BBC.

Это правда, спасибо силе путешествий во времени. Всегда приятно поработать с великолепной командой, и я жду не дождусь, когда зрители смогут увидеть, что выкинет Мастер в новых сериях.

По словам шоураннера Стивена Моффата, в новом сезоне играть Мастера будут одновременно Мишель Гомес и Джон Симм.

В «Докторе Кто» тайное всегда становится явным. Но наберитесь терпения, прежде чем вы увидите, что именно задумал Мастер и как он предстанет перед лицом Доктора. Это невероятное удовольствие — видеть любимцев фанатов Джона Симма и Мишель Гомес лицом к лицу в одной и той же роли. Нечасто можно увидеть, как несколько актёров играют одну и ту же личность одновременно!

Подобный трюк шоураннеры «Доктора Кто» проворачивали несколько раз. Последний из них — на 50-летие сериала в полнометражном фильме «День Доктора», когда в одном кадре сошлись Доктор в исполнении Дэвида Теннанта, Мэтта Смита и Джона Хёрта.

Мастер — это один из заклятых врагов Доктора на протяжении всего сериала. Он тоже принадлежит к расе Повелителей времени и обладает способностью к регенерации. Последний раз Джон Симм появлялся в роли Мастера в спецвыпуске «Конец времени». Сейчас роль Мастера в женском обличье играет Мишель Гомес.