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В фэнтези-MMORPG Path of Doom стартовала предрегистрация

Дмитрий Кинский
19 апреля 16:00
1 минута на чтение
Стартовала предрегистрация в фэнтезийной MMORPG c кинематографической графикой — Path of Doom.
Одна из главных фишек игры — детальная персонализация внешности персонажа: от костюмов и крыльев до эмоций героя!
Также вас ждут гильдейские войны, битвы за территории, сражения с боссами, PvP-арены, романтика и система перерождений, которая полностью меняет стиль игры.
Path of Doom кроссплатформенная, поэтому запустить ее можно хоть на ПК или смартфоне.
Зарегистрируйтесь прямо сейчас и получите подарки на старте. Переходите по ссылке: https://welcome.espritgames.com/ru/pathofdoom/premain/?esc=mirfM_pod_news_b89_l1_f
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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