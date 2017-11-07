Компания Millenium Media планирует запустить в производство ремейк фильма «Рыжая Соня», который основан на сюжете одноимённой серии комиксов. Продюсировать картину возьмётся Ави Лернер, работавший над «Неудержимыми», «Техасской резнёй бензопилой» и «Франкенштейном». Об этом сообщает издание Deadline.

Продюсеры планируют запустить фильм в производство уже в ближайшее время. Компания уже ищет сценариста, готового взяться за новую адаптацию.

Мы долго ждали подходящего момента для этого ремейка. Успех «Чудо-женщины» говорит нам о вкусах аудитории. Зрители хотят видеть женщин-героинь. Продюсер Ави Лернер

Рыжая Соня — персонаж из той же вселенной Хайборийской эры, что и Конан. Однако, вопреки заблуждениям, её создал не «папа» Конана Роберт Говард. В его рассказе «Тень Вальгары» была героиня с похожим именем, но сам этот рассказ никак не связан ни с Конаном, ни с фэнтези. Настоящий создатель Сони — сценарист Рой Томас («Огонь и лёд», «Конан-разрушитель»). Он взял это имя, чуть-чуть переделал (была Red Sonya, а стала Red Sonja) и создал нового персонажа, своего рода «женскую версию» Конана.

Рыжая Соня дебютировала в комиксах Marvel о Конане в 1973 году (Conan the Barbarian #23). Согласно предыстории, разбойники напали на её поселение, сожгли дом и изнасиловали девушку. После пережитого кошмара девушка находит в себе силы стать воительницей (по другой версии, невероятной силой и навыками её наделила богиня Ската).

В 1985 году вышел фильм «Рыжая Соня», в котором роль воительницы сыграла Бриджитт Нильсен, а её спутника Калидора, похожего на Конана, — Арнольд Шварценеггер. Фильм не имел особого успеха — критики высмеяли его как откровенно китчевое и дешёвое подражание «Конану», хотя со временем он начал восприниматься с доброй ностальгией. Ещё одну экранизацию «Сони» пытались снять в конце 2000-х, на роль амазонки утвердили Роуз Макгоуэн, но проект заглох в производственном аду.