Недавний хакерский взлом канала HBO наделал много шума. Неизвестные слили в сеть много конфиденциальной информации, покопавшись в которой, пользователи Reddit пришли к выводу, что в 7 сезоне «Игры Престолов» появится принц Рейгар Таргариен. Официально это пока не подтверждено, но обоснования этому фанаты нашли весомые.

Они считают, что Рейгара сыграет Уилф Сколдинг. В прошлом году актёр подписался на официальные твиттер-аккаунты сериала, а также актёров Лиама Каннингема (Давос Сиворт) и Эшлинг Франчози (Лианна Старк).

Очевидно, что никто не узнает, так ли это, до выхода эпизода, но я готов поставить деньги на то, что этот парень сыграет Рейгара. Пользователь Reddit Twerk4Christ

Еще один пользователь написал, что появление актёра в роли Рейгара Таргариена подтверждают утечки HBO. Упоминание, что Сколдинг появится в 7 сезоне, нашли на 13 странице 11 главы конфиденциального каст-листа.

Фанаты сериала тут же разделились на два лагеря: те, кого видят актера в этом образе, и те, кто категорически против его появления в сериале. Скорее всего Рейгар будет присутствовать только во флэшбеках, которые покажут его отношения с Лианной Старк.

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