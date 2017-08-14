Один из самых ярких, пусть и второстепенных, персонажей «Игры престолов» — Давос Сиворт, бывший контрабандист, а ныне благородный рыцарь. О своём персонаже, о съёмках в сериале и о жизни после него нам рассказал актёр, много лет вживающийся в образ Давоса, — Лиам Каннингем.

Лиам, ну что, поздравляю! Давос дотянул до седьмого сезона — не всем это удалось.

Вот спасибо, никогда не думал, что меня будут терпеть в этом проекте так долго! Вообще я мечтаю, чтобы мой персонаж дожил до самого последнего эпизода. Мне кажется, там без Давоса не обойтись. Тем более сейчас мало кто остался из «старожилов» — этот подонок Джордж Мартин косит нас всех, не жалея сил и презирая законы жанра. А теперь, когда сериал опережает книги, Дэвид с Дэном (Бениофф и Уайсс, шоураннеры и сценаристы «Игры престолов» — Прим. МирФ) тоже пошли по следам Мартина, раздавая смертные приговоры направо и налево. Спасибо им, что я ещё дышу!

Нравится вам играть за команду Джона Сноу? Похоже, теперь борьба за власть развернётся между ним и Дейенерис.

Не забывайте, что ещё есть Серсея с короной на голове! Хотя за её команду только она сама и играет. Ну и, может, ещё Джейме, по инерции.

Что касается моего персонажа, Давос привык долгие годы служить Станнису, и в шестом сезоне несколько растерялся. Кстати, я примерно так же растерялся оттого, что больше не работаю со Стивеном Диллейном (исполнитель роли Станниса. — Прим. МирФ) — я наслаждался каждой минутой, проведённой с ним на площадке.

Так вот, Давос поначалу странно себя ощущает рядом с таким молодым и неопытным воином, как Джон Сноу. Но теперь к нему обращаются за советом, к нему прислушиваются, тогда как Станнис прислушивался только к Мелисандре, а Давоса воспринимал как назойливую муху, пристающую с советами. Мой персонаж, наконец, наслаждается своей значимостью, это для него очень приятное чувство.

«К Давосу наконец прислушиваются, и ему это очень приятно»

Кстати, о Мелисандре… Хотя действие происходит в вымышленном патриархальном средневековье, тут, на самом деле, всем заправляют женщины. Что вы думаете о феминистском посыле сериала?

То же самое было в сериале «Рим» — вроде бы действие происходит в античные времена, но женщины кукловодят всеми вокруг, а несогласным скармливают яд. Они теневые генералы, им не нужен венок на голове, чтобы всех строить. В «Игре престолов» же они даже не стесняются из тени выходить: они не только исподтишка травят королей, но и восседают на троне, маршируют с армией на земли предков, отвоёвывают родные замки.

Мне часто говорят, что сериал хорош именно тем, как его создатели обращаются с женскими персонажами. Но знаете, тут есть истории не только сильных и властных валькирий, которые изначально правили миром или хотя бы имели на это право. Самое интересное тут — эволюция персонажей, и в этом плане, по-моему, нет никого круче Сансы Старк.

Той самой, которую ещё недавно били и насиловали?

Знаете, у многих создаётся противоречивое отношение к сексу и насилию на экране. Да, насилие в «Игре престолов» ужасно показательное и отвратительное, и не потому, что его смакуют, а потому что оно и в самом деле отвратительно. Но если мы это всё урежем, чтобы никого не обижать, мы зрителям сделаем только хуже. Они шли за нами, доверяли нам, а мы просто пренебрегли этим доверием. Необходимо собирать волю в кулак и смело показывать всё, даже самые спорные моменты, типа изнасилования Сансы. Это заставляет людей говорить о неприятных темах, вызывает полемику.

Но Санса выросла, она пережила лишения, унижения, побои, проработала всё это в себе, прошла тернистый путь от глупого ребёнка к сильной женщине. Никто в этом сериале так сильно не изменился, как Санса, и в новом сезоне это станет ещё очевиднее. Её жизнь — как раз краткая история феминизма, когда замученная и униженная молодая девушка поднимает голову. Сначала она хочет стать королевой и родить принца, потом убегает от Джоффри с облегчением, потом натравливает на Рамзи собак.

Это всё показано жёстко, но если мы начнём смягчать удар, мы все сдохнем от скуки. Если сезон заканчивается и никто ни на что не жалуется, значит, мы делаем что-то не то. Я не говорю, что сериал должен делить людей на разные лагеря, но хотя бы неплохо, если он будет подбивать на разговоры у кулеров в офисах.

«Если никто не жалуется, значит, мы делаем что-то не то»

Теперь, когда зима всё-таки пришла, вам на съёмках приходилось сложнее?

Мы просто заранее запаслись термобельем!

Если серьёзно, мы не почувствовали никакой зимы, даже наоборот. Съёмки моих сцен в основном проходили на студии в Северной Ирландии, а когда на улице холодно, в павильонах натапливают так, что хочется бегать в трусах. Но вместо этого приходится таскать на себе громоздкие костюмы.

Более того, нас в этот раз нарядили в специальные жилеты с трубами, и мы стали похожи на батареи. К этим жилетам крепился карман с батарейкой и сумка со льдом и холодной водой — это была наша портативная охладительная система. Я рассказал об этом Рори Макканну, который играет Пса, а то он, несчастный, ходит в полном обмундировании, в настоящих тяжеленных латах, и ему ещё до кучи приходится драться.

Так я ему говорю: «Тебе надо примерить наш новый супер-жилет». Он его надел, и его латы тут же покрылись испариной. Обычно-то Рори между дублями тупо наливают воду за пазуху, чтобы он там не перегрелся внутри. А тут внезапно такой хай-тёк!

Постойте, а почему вам жилеты выдали, а Рори нет?

Потому что под латы сложно уместить всю эту систему, мы ему туда её еле втолкнули. Нам же её просто покрывали тканью. Все сцены в Винтерфелле снимаются на «Linen Mills», небольшой студии в получасе езды от Белфаста. Так вот, по сюжету должно быть очень холодно, мы все были закутаны в слои одежды. А когда в комнате по 20-30 человек, под палящими софитами моментально становится невыносимо жарко. Вот там наши жилеты и приходились очень кстати. Кто бы мог подумать, что даже в Северной Ирландии может быть жарко, как в аду!

Вы уже заранее грустите по поводу окончания сериала?

Нам осталось снять ещё целый сезон, но мой менеджер уже сейчас бегает по потолку в панике. Проблема в том, что если принимаешь участие в чем-то настолько популярном и настолько качественном, а потом вся эта лавочка закрывается, очень трудно найти следующий проект схожий с этим по статусу. Конечно, я, блин, грущу, потому что я не хочу, чтобы это заканчивалось. Не хочу прощаться с «Игрой престолов» и искать себе другую работу.

Никто не хочет прощаться с «Игрой престолов»! Какое место вообще в вашей карьере занимает этот проект? Вы ведь в индустрии уже второй десяток лет, вас многие помнят ещё по отличной работе в фильме «Ветер, который качает вереск».

Кстати, забавный момент. В 2006 году мы с этим фильмом ездили по фестивалям тогда же, когда Карис ван Хаутен (Мелисандра — прим. МИРФ) ездила по ним же с «Чёрной книгой» Верхувена. И она почти на каждом фестивале выигрывала приз как лучшая актриса, зато мы побеждали как лучший фильм. Кто бы мог подумать, что всего лишь несколько лет спустя мы сойдёмся на съёмках сериала. Тогда работать на ТВ ещё считалось чем-то зазорным, а сейчас смотрите, что творится!

Перед «Игрой престолов» у меня был амбициозный план: каждые два года участвовать в чем-то, чем я бы по-настоящему гордился. Конечно, хотелось бы поменьше играть во всяком дерьме, но ведь мне всё ещё надо было выплачивать ипотеку и кормить детей. Поэтому я думал, что ничего страшного, если я скажу дерьму «да», но раз в два года — будь добр, Лиам, сыграть роль в выдающемся проекте. Сейчас же я уже шесть лет подряд балую себя ролью в подобном проекте, и мне очень не хочется, чтобы у меня эту радость отбирали.

Возможностей на самом деле не очень много, особенно когда ты уже подползаешь к смертному одру. Мне уже не 20 лет! Я старый, седой дурень с неправильными чертами лица. Карис недавно жаловалась, что ей как женщине будет ещё труднее находить достойные роли, но я ей посоветовал не ныть! Она только что сыграла в сериале, где лучшие на свете роли для женщин — чего ей ещё надо? Я бы предпочёл быть 22-летней блондинкой с большой грудью, чем вот этим вот несуразным 55-летним ирландцем.

«Я предпочёл бы быть блондинкой с большой грудью, чем 55-летним ирландцем»

Но сейчас, после «Игры престолов», даже седому 55-летнему ирландцу все дороги должны быть открыты. Разве нет?

Вообще работу нам дают очень консервативные люди. И чем ближе они к чековой книжке, тем большую консервативность проявляют. Но даже они смотрели наш сериал, вместе со своими супругами и детьми. Его все смотрели, мы сейчас прописались в миллионах гостиных по всему миру. Не то чтобы мы для этого прямо дофига чего сделали, просто мы получили возможность у всех на виду отыгрывать прекрасные сцены и произносить идеально написанные диалоги.

Так что да, у всех, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к «Игре престолов», акции заметно выросли. И, конечно, нам теперь поступает больше заманчивых предложений. Но вместе с тем поступает и больше всякого дерьма. По-прежнему остаётся всего лишь 5-10% от общего числа проектов, за которые мне не придётся краснеть.

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