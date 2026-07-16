В Lineage 2 добавили новые подземелья и переработали три класса

Платформа «Фогейм» объявила, что легендарная MMORPG Lineage 2 получила сезонное обновление Throne.

В игру добавили сразу два групповых подземелья с тремя уровнями сложности — «Собор Канона» и «Арену Кайнака». Также появилась временная зона для кланов «Трон Героев», где нужно победить двух боссов и их приспешников.

Также переработали три класса, чтобы сделать их более опасными и интересными в бою: разбойника, лучника и волшебника. Изменения претерпела и система брелоков-агатионов — теперь игроки могут выбрать соратника под свой стиль игры.

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