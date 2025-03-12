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В Lionsgate уже работают над «Джоном Уиком 5»

Андрей Квасков
12 марта 17:41
94
1 минута на чтение
Исполнительный вице-президент Lionsgate Дженнифер Браун заявила, что ведется работа над пятой частью «Джоном Уика».
Дженнифер Браун
Этот мир продолжает расти и расширяться невероятным образом.
Далее у нас на очереди «Балерина». Конечно, мы объявили, что работаем над пятым фильмом о Джоне Уике. Я думаю, что нас ждут еще спин-оффы, сериал и видеоигра.
Вернется ли Киану Ривз к главной роли, пока неясно.
Дженнифер Браун
Джон Уик, может, и умер. Но мы все затаив дыхание ждем, что будет дальше.
Премьера «Балерины» в России состоится 5 июня.

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Андрей Квасков
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