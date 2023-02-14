В лонглист премии имени Стругацких вошли статьи «Мира фантастики»

Организаторы премии имени Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия) — одной из главных наград отечественной книжной фантастики — объявили лонг-лист с номинантами. Согласно замыслу Бориса Натановича, она вручается в двух номинациях: за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике.

В списке публицистики сразу несколько статей нашего издания — из спецвыпуска «Советская фантастика» и сентябрьского номера за 2022-й. Поздравляем авторов!

Художественные произведения

Балабуха Андрей, Удалин Сергей. Сказание о купце Садко и Сигтунском походе. — СПб: Беляевский фонд поддержки и развития литературы, 2022.

Веркин Эдуард. Снарк снарк (Книги 1, 2). – М.: Inspiria, Эксмо, 2022.

Володихин Дмитрий, Матыцына Полина. «Гробница Эттайна»//«Великое искомое. Хроники поиска» – М.: «Снежным Ком», 2022.

Горницкая Любава. Олимп|и|Ада. – М.: Волчок, 2022.

Данилов Дмитрий. Саша, привет! – М.: АСТ, 2022.

Дяченко Марина, Дяченко Сергей. Масштаб. – М.: Эксмо, 2022

Елисеев Григорий. Рукопись «Красного моря»//«Великое искомое. Хроники поиска» – М.: «Снежный Ком», 2022.

Захаров Дмитрий. Комитет охраны мостов. – М.: АСТ, 2022.

Идиатуллин Шамиль. Возвращение «Пионера». – М.: АСТ, 2022.

Иевлев Павел. Календарь Морзе. – М.: АСТ, 2022.

Козлов Руслан. STABAT MATER. Роман о милосердии. – М.: АСТ, 2022.

Кромер Ольга. Тот город. — М.: АСТ, 2022.

Кубатиев Алан. Только там, где движутся светила… – СПб.: Изд-во «Санкт-Петербург», 2022. Сборник.

Летт Яна. Препараторы. – М.: АСТ, 2023 (по факту – ноябрь 2022).

Михеева Ася. Мост. – М.: АСТ, СПб.: Астрель-СПб, 2022.

Некрасов Юрий. Осень призраков. – М.: Эксмо, 2022 (вместе с первой частью романа: Некрасов Юрий. Призраки осени. – М.: Эксмо, 2021)

Некрасова Евгения. Кожа. — М.: Popcorn Books, 2022;

Осояну Наталия. Первая печать. 2022. – М.: АСТ, 2022.

Пелевин Виктор. KGBT+. // Авт. сб. KGBT+. – М.: Эксмо, 2022

Сальников Алексей. Оккульттрегер. – М.: АСТ, 2022.

Старобинец Анна. Лисьи Броды. — М.: Рипол Классик, 2022

Староверов Александр. То, что вы хотели. – М.: АСТ: CORPUS, 2022.

Стифин Влад. Белиберда. — СПб: Союз писателей Санкт-Петербурга, 2022.

Техликиди Илья. Антонов Коллайдер. – М.: АСТ, 2022

Примечание: Книга Алана Кубатиева «Только там, где движутся светила…» включена в лонг-лист премии специальным решением оргкомитета по предложению Андрея Лазарчука в память об авторе и с благодарностью за большой вклад в развитие отечественной фантастики.

Критика, публицистика, литературоведение

Андреева Юлия. Ох уж эти Шелли. — М.: Вече, 2022.

Власов Валентин. Космические старты до космической эры: О вкладе ранней фантастики в космонавтику. — М.: Ломоносовъ, 2022.

Гремлёв Павел. Мир-в-котором-хотелось бы жить. Братья Стругацкие. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: Мир Хобби, 2022.

Гремлёв Павел. Первый среди равных. Александр Беляев. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: Мир Хобби, 2022.

Калиниченко Николай. Взрослые истории автора «Алисы». Кир Булычёв, которого мы не знаем. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: Мир Хобби, 2022.

Караев Николай. Метафизический дракон в разных слоях времени. Алан Кубатиев: лучший тайный фантаст эпохи. // Ж-л «Мир фантастики», № 9, 2022.

Клугер Даниэль. Вторая половина книги. — М.: Ломоносовъ, 2022.

Лобарёв Лин, Фрумкин Константин. Гости страны фантазии. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: Мир Хобби, 2022.

Корман Яков. Владимир Высоцкий и писатели XX века. — СПб.: Нестор-История, 2022.

Первушин Антон. Лик эпохи в одном лице. Александр Казанцев: путь советского фантаста. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: Мир Хобби, 2022.

Удалин Сергей. В поисках атмосферы. // Альманах «Полдень», № 28, 2022.

Фрумкин Константин. Любование ученым сословием: Отражение социальной истории советской науки в литературе, искусстве и публичной риторике. — СПб.: Нестор-История, 2022.

Харитонов Евгений. Инженеры нового мира. Ранние советские утопии. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: Мир Хобби, 2022.

Шикарев Сергей. Первопроходец будущего. Главные рубежи фантастики, обозначенные Иваном Ефремовым. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: Мир Хобби, 2022.

Шикарев Сергей. Последнее прибежище белых мужчин. // Альманах «Полдень», № 30, 2022.

Цымбал Евгений. Рождение «Сталкера»: попытка реконструкции. — М.: Новое литературное обозрение, 2022.

А вот как о премии говорили основатели: