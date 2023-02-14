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    Новости

    В лонглист премии имени Стругацких вошли статьи «Мира фантастики»

    14 февраля 2023
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    14.02.2023
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    3 минуты на чтение
    В лонглист премии имени Стругацких вошли статьи «Мира фантастики»

    Организаторы премии имени Аркадия и Бориса Стругацких (сокращённо — АБС-премия) — одной из главных наград отечественной книжной фантастики — объявили лонг-лист с номинантами. Согласно замыслу Бориса Натановича, она вручается в двух номинациях: за лучшее художественное произведение на фантастическую тему и за лучшее критико-публицистическое произведение о фантастике.

    В списке публицистики сразу несколько статей нашего издания — из спецвыпуска «Советская фантастика» и сентябрьского номера за 2022-й. Поздравляем авторов!

    Художественные произведения

    • Балабуха Андрей, Удалин Сергей. Сказание о купце Садко и Сигтунском походе. — СПб: Беляевский фонд поддержки и развития литературы, 2022.
    • Веркин Эдуард. Снарк снарк (Книги 1, 2). – М.: Inspiria, Эксмо, 2022.
    • Володихин Дмитрий, Матыцына Полина. «Гробница Эттайна»//«Великое искомое. Хроники поиска» – М.: «Снежным Ком», 2022.
    • Горницкая Любава. Олимп|и|Ада. – М.: Волчок, 2022.
    • Данилов Дмитрий. Саша, привет! – М.: АСТ, 2022.
    • Дяченко Марина, Дяченко Сергей. Масштаб. – М.: Эксмо, 2022
    • Елисеев Григорий. Рукопись «Красного моря»//«Великое искомое. Хроники поиска» – М.: «Снежный Ком», 2022.
    • Захаров Дмитрий. Комитет охраны мостов. – М.: АСТ, 2022.
    • Идиатуллин Шамиль. Возвращение «Пионера». – М.: АСТ, 2022.
    • Иевлев Павел. Календарь Морзе. – М.: АСТ, 2022.
    • Козлов Руслан. STABAT MATER. Роман о милосердии. – М.: АСТ, 2022.
    • Кромер Ольга. Тот город. — М.: АСТ, 2022.
    • Кубатиев Алан. Только там, где движутся светила… – СПб.: Изд-во «Санкт-Петербург», 2022. Сборник.
    • Летт Яна. Препараторы. – М.: АСТ, 2023 (по факту – ноябрь 2022).
    • Михеева Ася. Мост. – М.: АСТ, СПб.: Астрель-СПб, 2022.
    • Некрасов Юрий. Осень призраков. – М.: Эксмо, 2022 (вместе с первой частью романа: Некрасов Юрий. Призраки осени. – М.: Эксмо, 2021)
    • Некрасова Евгения. Кожа. — М.: Popcorn Books, 2022;
    • Осояну Наталия. Первая печать. 2022. – М.: АСТ, 2022.
    • Пелевин Виктор. KGBT+. // Авт. сб. KGBT+. – М.: Эксмо, 2022
    • Сальников Алексей. Оккульттрегер. – М.: АСТ, 2022.
    • Старобинец Анна. Лисьи Броды. — М.: Рипол Классик, 2022
    • Староверов Александр. То, что вы хотели. – М.: АСТ: CORPUS, 2022.
    • Стифин Влад. Белиберда. — СПб: Союз писателей Санкт-Петербурга, 2022.
    • Техликиди Илья. Антонов Коллайдер. – М.: АСТ, 2022

    Примечание: Книга Алана Кубатиева «Только там, где движутся светила…» включена в лонг-лист премии специальным решением оргкомитета по предложению Андрея Лазарчука в память об авторе и с благодарностью за большой вклад в развитие отечественной фантастики.

    Критика, публицистика, литературоведение

    • Андреева Юлия. Ох уж эти Шелли. —  М.: Вече, 2022.
    • Власов Валентин. Космические старты до космической эры: О вкладе ранней фантастики в космонавтику. — М.: Ломоносовъ, 2022.
    • Гремлёв Павел. Мир-в-котором-хотелось бы жить. Братья Стругацкие. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: Мир Хобби, 2022.
    • Гремлёв Павел. Первый среди равных. Александр Беляев. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: Мир Хобби, 2022.
    • Калиниченко Николай. Взрослые истории автора «Алисы». Кир Булычёв, которого мы не знаем. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: Мир Хобби, 2022.
    • Караев Николай. Метафизический дракон в разных слоях времени. Алан Кубатиев: лучший тайный фантаст эпохи. // Ж-л «Мир фантастики», № 9, 2022.
    • Клугер Даниэль. Вторая половина книги. — М.: Ломоносовъ, 2022.
    • Лобарёв Лин, Фрумкин Константин. Гости страны фантазии. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: Мир Хобби, 2022.
    • Корман Яков. Владимир Высоцкий и писатели XX века. — СПб.: Нестор-История, 2022.
    • Первушин Антон. Лик эпохи в одном лице. Александр Казанцев: путь советского фантаста. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: Мир Хобби, 2022.
    • Удалин Сергей. В поисках атмосферы. // Альманах «Полдень», № 28, 2022.
    • Фрумкин Константин. Любование ученым сословием: Отражение социальной истории советской науки в литературе, искусстве и публичной риторике. — СПб.: Нестор-История, 2022.
    • Харитонов Евгений. Инженеры нового мира. Ранние советские утопии. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: Мир Хобби, 2022.
    • Шикарев Сергей. Первопроходец будущего. Главные рубежи фантастики, обозначенные Иваном Ефремовым. // «Мир фантастики. Спецвыпуск №7. Советская фантастика» — М.: Мир Хобби, 2022.
    • Шикарев Сергей. Последнее прибежище белых мужчин. // Альманах «Полдень», № 30, 2022.
    • Цымбал Евгений. Рождение «Сталкера»: попытка реконструкции. — М.: Новое литературное обозрение, 2022.

    А вот как о премии говорили основатели:

    «Премия присуждается за лучшее фантастическое произведение года, причем под фантастическим понимается любое произведение, в котором автор в качестве художественного сюжетообразующего приема использует элементы невероятного, невозможного, небывалого. Таким образом, рассмотрению подвергается чрезвычайно широкий спектр произведений — от чистой научной фантастики в манере Г. Дж. Уэллса, С. Лема и Р. Шекли до гротесков и фантасмагорий в стиле Ф. Кафки, М. Булгакова, В. Маканина или современных сказок в стиле Е. Шварца или В. Шефнера».

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     Кот-император |  05.04.2022

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