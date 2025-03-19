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В Marvel хотели создать игровую вселенную на манер MCU

Андрей Квасков
19 марта 13:49
187
1 минута на чтение
Сценарист Marvel Rivals Алекс Ирвин и Алекс Серопян рассказали, что у Marvel были планы создать игровую вселенную на манер MCU.

Серопян стоял у истоков этой идеи еще до того, как киновселенная обрела привычную форму. Однако на пути реализации стояли серьезные препятствия, из-за которых Disney просто отказалась инвестировать в эту концепцию.
Алекс Ирвин
Даже тогда мы пытались понять: «Если мы создадим MGU [Marvel Game Universe], чем она будет отличаться от комиксов и фильмов? Будет ли она включать элементы обоих? Если да, то что делать в случае противоречий?» Я думаю, что эти вопросы стали настолько сложными, что в Disney не хотели с ними иметь дело.
Вместо общей вселенной Marvel решила сосредоточиться на отдельных играх, предоставив разработчикам больше творческой свободы, не беспокоясь о привязке к каким-то единым правилам.

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Андрей Квасков
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