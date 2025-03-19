В Marvel хотели создать игровую вселенную на манер MCU

Даже тогда мы пытались понять: «Если мы создадим MGU [Marvel Game Universe], чем она будет отличаться от комиксов и фильмов? Будет ли она включать элементы обоих? Если да, то что делать в случае противоречий?» Я думаю, что эти вопросы стали настолько сложными, что в Disney не хотели с ними иметь дело.