Отличные новости для поклонников первой части «Гарри Поттера»! Жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут посетить киноконцерты, на которых будут показывать «Гарри Поттера и Философский камень». Показ пройдёт в сопровождении симфонического оркестра, который исполнит весь саундтрек к первой части.

Именно в «Философском камне» впервые прозвучала знаменитая композиция Hedwig’s Theme, которая стала визитной карточкой серии.

Показы пройдут:

  • Санкт-Петербург: 21 октября в ДК им. Ленсовета
  • Москва: 22 октября в Крокус Сити Холле

Сам фильм будут показывать в HD-качестве на 12-метровом экране — это прекрасный повод снова вспомнить старую добрую сказку Роулинг.

Цены на киноконцерт в Москве начинаются от 2000 рублей, а в Санкт-Петербурге от 1000 рублей.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

Комментарии

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.