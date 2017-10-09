Отличные новости для поклонников первой части «Гарри Поттера»! Жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут посетить киноконцерты, на которых будут показывать «Гарри Поттера и Философский камень». Показ пройдёт в сопровождении симфонического оркестра, который исполнит весь саундтрек к первой части.
Именно в «Философском камне» впервые прозвучала знаменитая композиция Hedwig’s Theme, которая стала визитной карточкой серии.
Показы пройдут:
- Санкт-Петербург: 21 октября в ДК им. Ленсовета
- Москва: 22 октября в Крокус Сити Холле
Сам фильм будут показывать в HD-качестве на 12-метровом экране — это прекрасный повод снова вспомнить старую добрую сказку Роулинг.
Цены на киноконцерт в Москве начинаются от 2000 рублей, а в Санкт-Петербурге от 1000 рублей.comments powered by HyperComments