В московском культурном центре «Москвич» пройдут показы мюзикла «Вий» от команды STAIRWAY — авторов «Последнего испытания».

Зрителей ждёт квинтэссенция настоящей этнической Украины и пугающего духа произведений Гоголя.

Бессмертная история по мотивам известнейшей повести Николая Гоголя, лучшие артисты жанра, вокал, пробирающий до глубины души, фантастическое художественное оформление спектакля, акробатические полёты и музыка, навсегда меняющая взгляд на современный музыкальный театр

— всё это мюзикл «ВИЙ»! О мюзикле

Показы мюзикла пройдут 9 и 10 ноября, а также 6, 7 и 8 декабря. Билеты можно приобрести на сайте.