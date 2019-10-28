В московском культурном центре «Москвич» пройдут показы мюзикла «Вий» от команды STAIRWAY — авторов «Последнего испытания».

Зрителей ждёт квинтэссенция настоящей этнической Украины и пугающего духа произведений Гоголя.

Бессмертная история по мотивам известнейшей повести Николая Гоголя, лучшие артисты жанра, вокал, пробирающий до глубины души, фантастическое художественное оформление спектакля, акробатические полёты и музыка, навсегда меняющая взгляд на современный музыкальный театр
— всё это мюзикл «ВИЙ»! О мюзикле 

Показы мюзикла пройдут 9 и 10 ноября, а  также 6, 7 и 8 декабря. Билеты можно приобрести на сайте.

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