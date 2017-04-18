27 апреля Москву посетят актёры и режиссёр фильма «Стражи галактики 2». Кроме Джеймса Ганна журналисты смогут пообщаться с актёрами Пом Клементьефф (сыграла Мантис) и Майклом Рукером (исполнил роль Йонду).

В свежем номере журнала вы можете прочитать наше интервью с Джеймсом Ганном. Накануне премьеры рассказал, как подбирал музыку к фильму, как изменится енот Ракета и каково работать с Куртом Расселлом и Сильвестром Сталлоне. А 25 апреля состоится пресс-показ фильма, после чего мы расскажем о первых впечатлениях.