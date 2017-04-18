Майский номер «Мира фантастики» за 2017 год посвящён вселенной «Чужого» и жанру ужасов. Поговорим о мире «Чужих» и влиянии ксеноморфа на фантастику, о хорроре в кино и литературе, а также начнём составлять список лучших фантастических сериалов.

В номере

  • Главные фантастические сериалы: эпический материал, где мы вспоминаем всё лучшее в телефантастике, от оригинального «Звёздного пути» до «Мира Дикого Запада».
  • Всё о «Чужом»: история франшизы, следы ксеноморфа в кино и играх и интервью с Ридли Скоттом.
  • Ксенобиология: какими могли бы быть животные с других планет?
  • Злоключения Лавкрафта: непростая жизнь папы Ктулху.
  • Как улететь из Солнечной системы, и кому это уже удалось (спойлер: немногим).

А также:

Фильмы ужасов, ставшие реальностью • интервью с режиссёром Джеймсом Ганном • Судьба хоррора в России • обзоры на фильмы «Призрак в доспехах», «Красавица и чудовище», «Живое» и «Демон внутри» и сериал «Железный кулак» • новые книги Ника Перумова, Скотта Линча, Уильяма Гибсона, Питера Гамильтона, Владимира Сорокина и других • игры Mass Effect: Andromeda и Nier: Automata • работы художника Дениса Гордеева • косплей: Бен Бергманн (Maul Cosplay) • фантастические рассказы Татьяны Романовой и Олега Титова • комикс Александра Ремизова • и многое другое!

Иллюстрация на обложке: «Чужой: Завет»

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В продаже с 25 апреля.
Следующий номер выйдет 23 мая.

Полное содержание номера

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№ 164 (Апрель 2017)

Мир фантастики № 164 (апрель 2017)

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