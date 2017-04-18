Полное содержание номера

2

7

Спецматериал

8

Книжный ряд

24

26

29

40

42

Видеодром

48

50

52

54

56

60

66

70

Игровой клуб

72

74

Врата миров

78

80

88

94

Машина времени

102

104

109

Зона развлечений

114

122

127

128

«Настигнутые луной»Первая часть нашего нового эпохального списка главных фантастических сериалов. Кто достоин встать в один ряд с «Игрой престолов» и «Светлячком»?Коварная диверсия Щеночков, новый роман Шарлин Харрис и неожиданные итоги «Роскона».Почему отечественные фантасты всё чаще переходят на «тёмную сторону» и начинают писать ужасы? Отвечает «отец русского хоррора», писатель и составитель антологий Михаил Парфёнов.«Приключения Молли Блэкуотер. Остров Крови»«Манарага»«Республика воров»«Корона за холодное серебро»«Дом Цепей»«Нулевое досье» и другие книги.Историческое фэнтези или альтернативная история? Мифологическое фэнтези или хоррор? А может быть, приключенческое фэнтези? Советуем книги на любой вкус.Лавкрафт был малоизвестен при жизни, но получил огромную популярность после смерти. Он создал свою мифологию и отдельный поджанр, который получил его имя, — «лавкрафтовские ужасы». Он повлиял практически на всех хоррор-авторов, которые творили впоследствии. Рассказываем, чем жил отец Ктулху.О возрождении «Матрицы» и о главных фантастических премьерах мая.К премьере новых «Стражей галактики» их режиссёр рассказал, как подбирал музыку к фильму, как изменится енот Ракета и каково работать с Куртом Расселлом и Сильвестром Сталлоне.Финал «Прометея» Ридли Скотта оставил многое недосказанным. Почему создатели человечества, Инженеры, хотели нас уничтожить? Откуда они прилетели? Были ли Чужие искусственно созданным ими биологическим оружием? «Чужой: Завет» — тот самый сиквел, который обещает ответить на вопросы «Прометея».Режиссёр рассказывает о новом и старом «Чужом», о своих взглядах на жизнь во Вселенной и о том, как пугать зрителей.Вспоминаем, как фильмы о Чужом наследили в мировой культуре: как в старых приставочных играх копировали дизайн Гигера, как Рипли стала образцом для крутых героинь и как «Звёздный десант» вернул «Чужим» должок.Живое • Призрак в доспехах • Красавица и Чудовище • Демон внутриСюжеты ужастиков порой вдохновляют настоящих маньяков. А иногда сама жизнь будто пытается воплотить сценарий из кино…Железный кулак (1 сезон)Первое впечатление об игре создаётся благодаря персонажам. Дизайнеры всегда стараются нарисовать симпатичных игроку героев и особенно героинь. Но на Востоке и на Западе разный подход к созданию успешного образа.Nier: Automata • Mass Effect: AndromedaРассказываем о книжной трилогии Чака Вендига Aftermath, проливающей свет на события, которые случились в новом каноне «Звёздных войн» после окончания классической трилогии.Фанаты запомнили Дениса Гордеева по иллюстрированному изданию «Властелина колец» и обложкам культовой «жёлтой» серии издательства «Северо-Запад». Мы поговорили с Денисом о первых отечественных изданиях Толкина и о том, как профессиональный живописец стал книжным иллюстратором.Рассказываем, как появился Чужой, какие воплощения у него есть за пределами кино и что входит в его вселенную.Сложно найти более известного косплеера по вселенной «Ведьмака», чем Бен Бергманн. Его образ Геральта из Ривии в прошлом году разошёлся по всему миру. Но Бен не косплеер одной роли — этим хобби он занимается уже тринадцать лет и сделал его своей профессией, начав сотрудничать с разработчиками игр.Экстремофилы — существа, освоившие среду, которая смертельна для большинства других биологических видов. Их изучение долгое время вызывало чисто академический интерес, но к концу ХХ века оно вдруг обрело практическое значение. Открытия, сделанные благодаря космическим аппаратам, показали, что условия на соседних планетах не пригодны для тех земных организмов, которые хорошо известны биологам и зоологам, — но, может быть, какие-то формы жизни всё-таки существуют и там?Если завтра случится катастрофа, которая сотрёт нас с лица Земли, вероятнее всего, единственным свидетельством того, что на третьей планете от Солнца некогда существовала развитая цивилизация, окажутся лишь несколько объектов, которые мы отправили к звёздам. И сегодня мы вспомним их все.Как могут выглядеть животные с других планет? Встретят ли первооткрывателей случайные комбинации втяжных когтей, клешней и клювов — или, напротив, ксеноморфы будут отличаться от земных хищников только расположением полос на шкуре?Пронзительный рассказ о войне, на которой не бывает простых и однозначных решений. И о том, каково это — обладать смертоносным талантом.Чтобы спрятаться по-настоящему, мало изучить все укромные места и тайные ходы. Если хочешь, чтобы тебя никогда не нашли, надо обладать особым даром.Сергей Дяченко рассказывает об удивительных свойствах памяти и о снах, благодаря которым появился его самый любимый рассказ.«Самый лучший кошмар»