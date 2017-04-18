2
Слово главного редактора
7
Эпиграф
Элеонора Раткевич
«Настигнутые луной»
8
Лучшие фантастические сериалы, часть 1
Первая часть нашего нового эпохального списка главных фантастических сериалов. Кто достоин встать в один ряд с «Игрой престолов» и «Светлячком»?
24
Книжный ряд
Коварная диверсия Щеночков, новый роман Шарлин Харрис и неожиданные итоги «Роскона».
26
На злобу дня
Свидетели Русского Хоррора
Почему отечественные фантасты всё чаще переходят на «тёмную сторону» и начинают писать ужасы? Отвечает «отец русского хоррора», писатель и составитель антологий Михаил Парфёнов.
29
Книги номера
Ник Перумов
«Приключения Молли Блэкуотер. Остров Крови» • Владимир Сорокин
«Манарага» • Скотт Линч
«Республика воров» • Алекс Маршалл
«Корона за холодное серебро» • Стивен Эриксон
«Дом Цепей» • Уильям Гибсон
«Нулевое досье» и другие книги.
40
Что почитать
Историческое фэнтези или альтернативная история? Мифологическое фэнтези или хоррор? А может быть, приключенческое фэнтези? Советуем книги на любой вкус.
42
Персона
Говард Филлипс Лавкрафт
Лавкрафт был малоизвестен при жизни, но получил огромную популярность после смерти. Он создал свою мифологию и отдельный поджанр, который получил его имя, — «лавкрафтовские ужасы». Он повлиял практически на всех хоррор-авторов, которые творили впоследствии. Рассказываем, чем жил отец Ктулху.
48
Видеодром
О возрождении «Матрицы» и о главных фантастических премьерах мая.
50
Контакт
Джеймс Ганн
К премьере новых «Стражей галактики» их режиссёр рассказал, как подбирал музыку к фильму, как изменится енот Ракета и каково работать с Куртом Расселлом и Сильвестром Сталлоне.
52
Премьера месяца
Чужой: Завет
Финал «Прометея» Ридли Скотта оставил многое недосказанным. Почему создатели человечества, Инженеры, хотели нас уничтожить? Откуда они прилетели? Были ли Чужие искусственно созданным ими биологическим оружием? «Чужой: Завет» — тот самый сиквел, который обещает ответить на вопросы «Прометея».
54
Контакт
Ридли Скотт
Режиссёр рассказывает о новом и старом «Чужом», о своих взглядах на жизнь во Вселенной и о том, как пугать зрителей.
56
Шедевры
Как фильмы о Чужом изменили кино и игры
Вспоминаем, как фильмы о Чужом наследили в мировой культуре: как в старых приставочных играх копировали дизайн Гигера, как Рипли стала образцом для крутых героинь и как «Звёздный десант» вернул «Чужим» должок.
60
После финальных титров
Живое • Призрак в доспехах • Красавица и Чудовище • Демон внутри
66
Ретроспектива
Фильмы ужасов, ставшие реальностью
Сюжеты ужастиков порой вдохновляют настоящих маньяков. А иногда сама жизнь будто пытается воплотить сценарий из кино…
70
Финал сезона
Железный кулак (1 сезон)
72
Игровой клуб
Первое впечатление об игре создаётся благодаря персонажам. Дизайнеры всегда стараются нарисовать симпатичных игроку героев и особенно героинь. Но на Востоке и на Западе разный подход к созданию успешного образа.
74
Лучшие видеоигры
Nier: Automata • Mass Effect: Andromeda
78
Врата миров
Рассказываем о книжной трилогии Чака Вендига Aftermath, проливающей свет на события, которые случились в новом каноне «Звёздных войн» после окончания классической трилогии.
80
Художники
Денис Гордеев
Фанаты запомнили Дениса Гордеева по иллюстрированному изданию «Властелина колец» и обложкам культовой «жёлтой» серии издательства «Северо-Запад». Мы поговорили с Денисом о первых отечественных изданиях Толкина и о том, как профессиональный живописец стал книжным иллюстратором.
88
Миры
История вселенной «Чужого»
Рассказываем, как появился Чужой, какие воплощения у него есть за пределами кино и что входит в его вселенную.
94
Косплей месяца
Бен Бергманн (Maul Cosplay)
Сложно найти более известного косплеера по вселенной «Ведьмака», чем Бен Бергманн. Его образ Геральта из Ривии в прошлом году разошёлся по всему миру. Но Бен не косплеер одной роли — этим хобби он занимается уже тринадцать лет и сделал его своей профессией, начав сотрудничать с разработчиками игр.
102
Машина времени
Экстремофилы — существа, освоившие среду, которая смертельна для большинства других биологических видов. Их изучение долгое время вызывало чисто академический интерес, но к концу ХХ века оно вдруг обрело практическое значение. Открытия, сделанные благодаря космическим аппаратам, показали, что условия на соседних планетах не пригодны для тех земных организмов, которые хорошо известны биологам и зоологам, — но, может быть, какие-то формы жизни всё-таки существуют и там?
104
Космос
Земные артефакты, покинувшие Солнечную систему
Если завтра случится катастрофа, которая сотрёт нас с лица Земли, вероятнее всего, единственным свидетельством того, что на третьей планете от Солнца некогда существовала развитая цивилизация, окажутся лишь несколько объектов, которые мы отправили к звёздам. И сегодня мы вспомним их все.
109
Если бы
Звери иных миров
Как могут выглядеть животные с других планет? Встретят ли первооткрывателей слу
чайные комбинации втяжных когтей, клешней и клювов — или, напротив, ксеноморфы будут отличаться от земных хищников только расположением полос на шкуре?
114
Рассказ
Татьяна Романова «Сон золотой»
Пронзительный рассказ о войне, на которой не бывает простых и однозначных решений. И о том, каково это — обладать смертоносным талантом.
122
Рассказ
Олег Титов «Искусство игры в прятки»
Чтобы спрятаться по-настоящему, мало изучить все укромные места и тайные ходы. Если хочешь, чтобы тебя никогда не нашли, надо обладать особым даром.
127
Постскриптум
Сергей Дяченко рассказывает об удивительных свойствах памяти и о снах, благодаря которым появился его самый любимый рассказ.
128
Зона комикса
Александр Ремизов
«Самый лучший кошмар»