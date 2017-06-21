Супергеройский фильм «Веном», в котором Том Харди сыграет главного героя, оброс новыми деталями. Портал Screenrant сообщает, что главным антагонистом ленты станет симбиот Карнаж.
Многие поклонники ждали, что заклятый враг Человека-паука появится в следующем фильме Сэма Рейми, но в итоге симбиот так и не посетил широкие экраны.
Кроме того, источники портала The Hollywood Reporter сообщают, что в «Веном» может заглянуть Человек-паук в исполнении Тома Холланда. У актёра подписан контракт на вторую и третью часть сольных фильмов, а также на ряд проектов Marvel, но возможно, продюсеры найдут решение, которое всех устроит.
Карнаж — суперзлодей из комиксов о Человеке-пауке. Как и Веном, Карнаж — это симбиот, инопланетное существо, которое может окутывает своего владельца и вступает с ним в союз. Симбиот дарит ему сверхчеловеческие качества вроде суперсилы и суперловкости, а в случае Карнажа ещё и трансформацию тела. Носителем симбиота в комиксах и мультфильмах был Клетус Кэсседи, вор-рецидивист.
Премьера «Венома» назначена на 5 октября 2018 года.
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