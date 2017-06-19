Новый Человек-паук и Веном всё же действуют в одной вселенной

Новый Человек-паук и Веном всё же действуют в одной вселенной

В недавнем интервью продюсер фильма «Человек-паук: Возвращение домой» Эми Паскаль заявила, что события фильма про Питера Паркера и нового проекта Sony про Венома, которого сыграет Том Харди, будут происходить в одной вселенной.

[BREAKING NEWS] Amy Pascal confirm Black Cat and Vanom movie will pass in the same universe of "Spider-Man: Homecoming pic.twitter.com/qfAKOulqwE — Tom Holland Updates (@tomhupdates) June 18, 2017

Действие обоих фильмов будет происходить в том мире, которой мы сейчас создаём для Питера Паркера. Я имею в виду, что события будут дополнять друг друга, может быть, происходить в разных локациях, но в одном и том же мире, и будут связаны между собой. Продюсер Эми Паскаль

Это не значит, что Веном станет частью киновселенной Marvel, однако Том Холланд может появиться в двух новых проектах Sony — «Веном» и Silver and Black.

«Человек-паук: Возвращение домой» стартует в российских кинотеатрах 6 июля. Всего Том Холланд примет участие в шести фильмах кинематографической вселенной Marvel.