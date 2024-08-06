В новом геймплее мода Skywind показали подводные бои и регион Грейзленд





В записи можно увидеть знакомые локации в обновленном виде, включая Балмор и Кора-Дур, а также полностью переделанный Грейзленд, который в оригинале пустовал.





Кроме этого, авторы добавили подводные бои и возможность создания собственных заклинаний, а также обновили механику криков и внесли 14 слотов для снаряжения. Для понимания масштабов проекта — озвучкой мода занимается команда из 300 актеров.





У Skywind пока нет даты релиза. Зато в 2025 году выйдет аналогичный «ремейк» Oblivion под названием Skyblivion.

Команда энтузиастов из TES Renewal провела двухчасовую трансляцию с геймплеем Skywind. Это масштабная модификация, которая представляет собой «ремейк» Morrowind на движке Skyrim.