Сегодня мы узнали, что Джонатан Нолан и Лиза Джой — шоураннеры сериала «Мир Дикого Запада» — умеют отлично шутить над поклонниками, которые боятся спойлеров к сюжету нового сезона. Но на самом деле, создатели шоу не сидят без дела — в новом интервью изданию Entertainment Weekly они рассказали несколько любопытных подробностей про «Мир сёгунов» (Shogun World). Это ещё один тематический парк компании Delos, который засветился в первом сезоне.

Журналисты выяснили, что в новом сезоне будет как минимум два эпизода, в которых зрители увидят «Мир сёгунов». Эти серии вдохновлены классическими картинами Акиры Куросавы вроде «Семи самураев». Главные роли героев из этого парка исполнят Ринко Кикути («Тихоокеанский рубеж») и Хироюки Санада («47 Ронинов», «Живое»). Ранее шоураннеры упоминали, что «Мир сёгунов» рассказывает про эпоху правления клана Токугава (это период Эдо, 1603-1867). Сейчас они уточняют, что детальной историчности ждать не стоит — в нём можно будет встретить снаряжение, персонажей и события всех трёх столетий. Собственно, «Мир Дикого Запада» построен по тому же принципу, в нём вроде бы есть события и до Гражданской Войны США, и уже показано развитие железной дороги.

Один из эпизодов будет полностью снят на японском языке — видимо, его сопроводят английскими субтитрами. Так Джонатан Нолан и Лиза Джой планируют привлечь новую аудиторию, которая может заинтересоваться сериалом.