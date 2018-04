Для тех, кто не хочет смотреть видео, вот краткое содержание

Бернард приходит в себя на берегу, частично потеряв память. Его хватает служба безопасности, расстреливающая людей. Он пытается вспомнить, как попал сюда, и мысленно переносится в прошлое, в Мир дикого запада…

…дальше Эван Рейчел Вуд поёт песню Рика Эйстли Never Gonna Give You Up!, а потом до конца видео нам показывают собачку, сидящую за пианино.

Разумеется, всё это было запоздалой первоапрельской шуткой. Но оно того стоило! А учитывая, что в начале всё-таки явно использованы кадры из сериала, Джонатан не совсем соврал — у авторов теорий теперь прибавилось пищи для размышления!