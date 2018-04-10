Джонатан Нолан и Лиза Джой, создатели сериала «Мир дикого запада», недавно объявили на форуме Reddit, что собираются бороться со спойлерами к своему шоу необычным образом: они сами всё проспойлерят, пока это не сделал интернет!

Никто в это не верил, но Джонатан действительно сбросил ссылку на видео! Вот оно — смотрите скорее, пока не удалили!

Лучше всего это видео иллюстрируют комментарии к нему:

Не может быть! В этом шоу есть Николас Кейдж? Странная замена Бернарду посреди сезона… СРАНЬ ГОСПОДНЯ, ЭТОТ СЮЖЕТНЫЙ ПОВОРОТ С БЕНТО В КОНЦЕ — НА УРОВНЕ ШЬЯМАЛАНА!

Для тех, кто не хочет смотреть видео, вот краткое содержание Бернард приходит в себя на берегу, частично потеряв память. Его хватает служба безопасности, расстреливающая людей. Он пытается вспомнить, как попал сюда, и мысленно переносится в прошлое, в Мир дикого запада… …дальше Эван Рейчел Вуд поёт песню Рика Эйстли Never Gonna Give You Up!, а потом до конца видео нам показывают собачку, сидящую за пианино. Разумеется, всё это было запоздалой первоапрельской шуткой. Но оно того стоило! А учитывая, что в начале всё-таки явно использованы кадры из сериала, Джонатан не совсем соврал — у авторов теорий теперь прибавилось пищи для размышления!