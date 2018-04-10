Джонатан Нолан и Лиза Джой, создатели сериала «Мир дикого запада», недавно объявили на форуме Reddit, что собираются бороться со спойлерами к своему шоу необычным образом: они сами всё проспойлерят, пока это не сделал интернет!
Никто в это не верил, но Джонатан действительно сбросил ссылку на видео! Вот оно — смотрите скорее, пока не удалили!
Лучше всего это видео иллюстрируют комментарии к нему:
Не может быть! В этом шоу есть Николас Кейдж? Странная замена Бернарду посреди сезона…
СРАНЬ ГОСПОДНЯ, ЭТОТ СЮЖЕТНЫЙ ПОВОРОТ С БЕНТО В КОНЦЕ — НА УРОВНЕ ШЬЯМАЛАНА!
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