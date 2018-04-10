Джонатан Нолан и Лиза Джой, создатели сериала «Мир дикого запада», недавно объявили на форуме Reddit, что собираются бороться со спойлерами к своему шоу необычным образом: они сами всё проспойлерят, пока это не сделал интернет!

Никто в это не верил, но Джонатан действительно сбросил ссылку на видео! Вот оно — смотрите скорее, пока не удалили!

Лучше всего это видео иллюстрируют комментарии к нему:

Не может быть! В этом шоу есть Николас Кейдж? Странная замена Бернарду посреди сезона…

СРАНЬ ГОСПОДНЯ, ЭТОТ СЮЖЕТНЫЙ ПОВОРОТ С БЕНТО В КОНЦЕ — НА УРОВНЕ ШЬЯМАЛАНА!

 Серьёзно, не кликайте на видео, если не хотите спойлеров! Я уже жалею, что кликнул, но не мог оторваться после десятой минуты!

 Я буквально рыдаю на 2:14. Не ожидал, что это шоу может быть таким трогательным!
Для тех, кто не хочет смотреть видео, вот краткое содержание

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Кот-редактор
Кот-редактор
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