У изометрической ролевой игры Pathfinder: Kingmaker от отечественных разработчиков OwlCat вышел новый трейлер, в котором показывают сражения с монстрами, сотворение заклинаний, захват регионов и управление королевством (русские субтитры включаются в плеере).

В прошлом году разработчики вышли на Kickstarter, где собрали свыше 900 тысяч долларов — рекордную сумму для отечественного проекта. Над Pathfinder работают ветераны отечественной игровой индустрии, которые делали «Проклятые земли», «Героев меча и магии 5» и «Аллоды Онлайн». Им помогает знаменитый сценарист Крис Авеллон, писавший сюжеты для классических ролевых игр вроде Planescape: Torment и Fallout 2. В основу Pathfinder легли правила и большое приключение одноимённой настольной ролевой игры, в проект перекочевал вымышленный мир, некоторые персонажи и игровая механика.

Релиз Pathfinder: Kingmaker запланирован уже на конец лета, игра выйдет на PC.