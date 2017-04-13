В Новосибирске 13-14 мая пройдёт фестиваль поп-культуры PopCorn

13-14 мая в Экспоцентре Новосибирска пройдёт фестиваль популярной культуры PopCorn. Если вы увлекаетесь современной массовой культурой, не пропускаете последние фильмы, игры и сериалы и любите настолки и комиксы, то этот фестиваль — специально для вас!

Для посетителей организаторы приготовили обширную программу, которая придётся по вкусам даже самому придирчивому посетителю:

десятки интерактивных стендов с квестами, мастер-классами, фото-зонами и призами;

гранд-дефиле лучших косплееров с общим призовым фондом в 180 тысяч рублей;

киберспортивный турнир, проводящийся при поддержке федерации компьютерного спорта России, по DotA 2, Overwatch, Hearthstone и CS:GO с призовым фондом в 200 тысяч рублей;

по встречи с известными отечественными комиксистами и издателями комиксов;

турниры и столы для начинающих по варгеймам Warhammer 40 000, Warhammer: Age of Sigmar и скрмишам X-wing, Infinity, Malifaux;

и многое другое!

Все новости по проекту организаторы публикуют в группе «Вконтакте». Там же все желающие могут уже приобрести билеты на фестиваль. Мы планируем его посетить и расскажем вам о впечатлениях!