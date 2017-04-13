13-14 мая в Экспоцентре Новосибирска пройдёт фестиваль популярной культуры PopCorn. Если вы увлекаетесь современной массовой культурой, не пропускаете последние фильмы, игры и сериалы и любите настолки и комиксы, то этот фестиваль — специально для вас!

Для посетителей организаторы приготовили обширную программу, которая придётся по вкусам даже самому придирчивому посетителю:

  • десятки интерактивных стендов с квестами, мастер-классами, фото-зонами и призами;
  • гранд-дефиле лучших косплееров с общим призовым фондом в 180 тысяч рублей;
  • киберспортивный турнир, проводящийся при поддержке федерации компьютерного спорта России, по DotA 2, Overwatch, Hearthstone и CS:GO с призовым фондом в 200 тысяч рублей;
  • встречи с известными отечественными комиксистами и издателями комиксов;
  • турниры и столы для начинающих по варгеймам Warhammer 40 000, Warhammer: Age of Sigmar и скрмишам X-wing, Infinity, Malifaux;
  • и многое другое!

Все новости по проекту организаторы публикуют в группе «Вконтакте». Там же все желающие могут уже приобрести билеты на фестиваль. Мы планируем его посетить и расскажем вам о впечатлениях!

В Новосибирске 13-14 мая пройдёт фестиваль поп-культуры PopCorn

 

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Кот-редактор
Кот-редактор
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