В родном городе Рэя Брэдбери собирают деньги на установку памятнику в его честь

В родном городе Рэя Брэдбери собирают деньги на установку памятнику в его честь

В городе Уокиган, штат Иллинойс, собирают деньги на установку и возведение памятника Рэю Брэдбери, сообщает The Verge. Уокиган — родной город писателя, и неудивительно, что местные жители хотят установить ему памятник.

Прошлой осенью Комитет по возведению памятника Рэю Брэдбери выбрал дизайн скульптуры за авторством архитектора Захари Оксмана (иллюстрация выше). Комитету понравилась идея, согласно которой писатель сидит на ракете и держит книжку в руках. По их словам, работа Оксмана воздаёт должное воображению писателя.

Статую планируют возвести рядом с общественной библиотекой Уокигана, где Брэдбери был частым гостем. Этой же библиотеке писатель завещал свою личную коллекцию книг. Статую установят недалеко от входа, она будет достигать 12 футов (3,5 метров).

Пожертвовать деньги можно на этом сайте. Всего Комитету нужно собрать 125 тысяч долларов. Любой, кто пожертвует хотя бы 150 долларов, получит книгу из личной библиотеки Брэдбери.