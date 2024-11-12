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В России частично снимут китайскую экранизацию «Шаровой молнии» Лю Цысиня
Дмитрий Кинский
12 ноября 15:53
245
1 минута на чтение
Китайский продюсер Джин Ху рассказал, что в России частично снимут фильм по роману «Шаровая молния» Лю Цысиня.
Компания CMC Pictures планирует привлечь к проекту в том числе российских актеров и режиссеров.
Съемочная команда прибыла в Россию для поиска локаций, поскольку часть сюжета книги разворачиваются именно здесь.
По сюжету доктор Чэн пытается разгадать тайну шаровой молнии, из-за которой погибли его родители. В то же время дочь генерала хочет подчинить это природное явление, чтобы создать оружие.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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