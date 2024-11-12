В России частично снимут китайскую экранизацию «Шаровой молнии» Лю Цысиня

Шаровая молния» Лю Цысиня. Китайский продюсер Джин Ху рассказал , что в России частично снимут фильм по роману «

Компания CMC Pictures планирует привлечь к проекту в том числе российских актеров и режиссеров.

Съемочная команда прибыла в Россию для поиска локаций, поскольку часть сюжета книги разворачиваются именно здесь.

По сюжету доктор Чэн пытается разгадать тайну шаровой молнии, из-за которой погибли его родители. В то же время дочь генерала хочет подчинить это природное явление, чтобы создать оружие.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.