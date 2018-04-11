В России планируют запустить первый телеканал, на котором преимущественно будут показывать анимационные фильмы, сериалы и аниме. Проект Fan от компании «Цифровое телевидение» (ЦТВ) начнёт вещать с начала лета, пишет «Коммерсантъ».

Канал позиционируется как «с фильмами и сериалами, в первую очередь, анимационными, в жанре фэнтези». Основной контент создатели планируют закупать в Японии, Китае, Корее и США, возможно, будут добавлять подходящие сериалы и фильмы из России. Fan будет входить в базовые пакеты операторов платного ТВ.

ЦТВ искала контент очень лояльный молодой аудитории, которую мы еще не покрываем. Аниме, фильмы и сериалы в жанре рисованного фэнтези как раз имеют такую аудиторию, но в основном контент, который они смотрят, пиратский и пиратским образом озвучен, и эта ниша не закрыта медийными продуктами. Михаил Ковальчук, гендиректор «Сигнал Медиа» (дистрибьютер ЦТВ)

Издание пишет, что Fan будет показывать фильмы и сериалы как из Японии (Gonzo, MadHouse, Toho, Kadokawa, Bones, Toei Animation, а также, конечно, GHibli Миядзаки), так и из США (от студий Marvel, Sony Pictures и Warner Bros.). Создатели канала обещают привозить в Россию премьеры с собственным дубляжом и адаптацией.

Канал «2х2» — регулярно показывает аниме и анимационные сериалы — пока воздержался от комментариев изданию. «Коммерсантъ» уточнил у инсайдера, что раньше права на полнометражные мультфильмы Миядзаки принадлежали каналу Disney, но сейчас их срок истёк — видимо, их приобретёт канал Fan.

Во-первых, аниме — это модно, во-вторых, есть молодежные субкультуры, которые увлекаются подобными жанрами, в-третьих, аниме — уникальный контент для российского ТВ-рынка, что дает ему большое преимущество. Поэтому при условии грамотного продвижения канал может быть востребован, но среди узкой аудитории. Представитель пресс-службы интернет-провайдера «Акадо»