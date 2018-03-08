«Мэри и ведьмин цветок»: аниме почти как у Миядзаки

Юная Мэри Смит коротает каникулы у бабушки в деревне и скучает. Но однажды она находит в лесу загадочный синий цветок и старую метлу — и начинаются необыкновенные приключения. Метла относит Мэри в школу магии Эндор, где героиня знакомится с колоритной директрисой и внезапно обнаруживает, что обладает выдающимися магическими талантами. Однако вместо уроков зельеварения и укрощения мётел рыжую ведьмочку ждут опасные испытания, тайны и непростые решения.

Meari to majo no hana Жанр: фэнтези

Режиссёр: Хиромаса Ёнэбаяси

Премьера в России: 1 марта 2018

Возрастной рейтинг: 6+

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Не успел «Мэри и ведьмин цветок» появиться на свет, как оказался между двух пылающих костров чужих ожиданий. Одни зрители с первых трейлеров называли фильм «новым шедевром в духе Ghibli», другие надеялись на приключения маленькой ведьмы в академии для юных волшебников в стиле «Гарри Поттера». Оправдал ли фильм ожидания? Не совсем. Стал ли он от этого хуже? Тоже нет.

С одной стороны, «Мэри и ведьмин цветок» действительно «то самое» аниме в духе Ghibli. Молодая студия Ponoc никогда не скрывала, что считает себя преемницей легендарного детища Хаяо Миядзаки. А режиссёр Хиромаса Ёнэбаяси учился у мэтра и начинал свой путь с работы над «Моими соседями Ямада», «Принцессой Мононоке» и «Унесёнными призраками». Заимствования, отсылки и нарочитое стилистическое копирование видны в детальных фонах и пастельных цветах, в анимации магии и дизайне персонажей. Божественный саундтрек от Такацугу Мурамацу создаёт подходящую атмосферу. Ponoc хотели сохранить волшебство работ Ghibli, поэтому «Мэри и ведьмин цветок» просто не мог получиться другим.

С другой стороны, фильм чуть ли не до выхода начали обвинять во вторичности. Мол, традиции традициями, но нужно же и показать что-то своё. Только вот «Мэри и ведьмин цветок» и не претендовал на лавры самостоятельного произведения. Ёнэбаяси успел заявить о себе как создатель талантливых книжных адаптаций («Ариэтти из страны лилипутов» и «Воспоминания о Марни»). А новая работа режиссёра — экранизация рассказа Мэри Стюарт «Маленькая метла». Правда, не дословная — в фильме хватает авторских находок.

«Маленькую метлу» можно назвать одной из бабушек жанра — ею вдохновлялась Джоан Роулинг при создании Хогвартса. При этом фильм Ёнэбаяси удивит всех, кто ждал от него описания магических будней в духе «поттерианы». Сама школа магии в фильме выступает скорее декорацией, и про студентов мы узнаём крайне мало.

«Мэри и ведьмин цветок» — фильм-перевёртыш, который первый час притворяется милой детской сказкой, а затем превращается в довольно мрачный экшен. Одержимые жутковатой магической евгеникой злодеи, юные герои, которым приходится делать нелёгкий выбор, гротескные монстры — достойный набор для произведения с рейтингом «6+». А мораль и главная идея фильма и вовсе нетипичны для жанра.

Немного подкачала проработка мира и сюжетная канва. Создатели настолько стремились показать необыкновенность «волшебного», что сделали его плоским. В некоторых эпизодах интереснее следить за приключениями Мэри в нашей с вами реальности, чем в стенах Эндора. Мотивация главных персонажей не всегда очевидна, а на зрителей постоянно выскакивают рояли из кустов — хоть это и можно списать на хронометраж.

Несмотря на недостатки и неоднозначность, «Мэри и ведьмин цветок» — настоящий подарок и для поклонников Ghibli, и для фанатов полнометражной двумерной анимации. Неважно, продолжит ли студия Ponoc следовать традициям Миядзаки или станет снимать нечто совершенно новое, — при любом раскладе магия Ghibli в правильных руках.

Сложно держать планку, когда тебя с самого начала с кем-то сравнивают, и при этом не потерять самобытность. Хиромаса Ёнэбаяси отчасти это удалось. Возможно, через 50 лет «Мэри и ведьмин цветок» будет считаться анимационной классикой и упоминаться в одном ряду с «Ходячим замком» и «Лапутой».

Кстати Что будет дальше со студией Ghibli? Как поживает знаменитая студия после ухода на пенсию Хаяо Миядзаки и что в целом творится в индустрии аниме. Кто станет новым Миядзаки? 10 мультипликаторов, которые унаследовали дух и идеи великого Хаяо. И не только в аниме!

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