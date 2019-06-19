Знаменитый «шовинистский монтаж» добрался и до «Мстителей: Финал». В Сети появилась пиратская версия картины, из которой неизвестный автор вырезал сцены с активным участием женских персонажей, а также все намёки на «гей-сцены» — таковыми он посчитал эпизоды, в которых мужчины обнимаются.
Под нож пошли все сцены, в которых появляется Капитан Марвел, — её в картине просто нет. Удалена начальная сцена, в которой Соколиный глаз учит дочь стрелять из лука. Это решение автор монтажа комментирует так: «Девушки должны учиться быть хорошими жёнами и матерями и оставить сражения мужчинам». Роль Чёрной Пантеры сведена до минимума («Он там не играет важной роли»). Сцены со спасением Человека-паука отрядом супергероинь нет («Не нужна»). И да, все объятия мужчин тоже вырезаны.
Ранее некий энтузиаст подобным образом перемонтировал восьмой эпизод «Звёздных войн» — из фильма вырезали сцены с активным участием женщин, а также все моменты, в которых Лея отчитывает По Дэмерона. Вдобавок автор зачем-то вырезал сцену с зелёным молоком.
Впрочем, «фанатский монтаж», подчёркивает портал NPR, появился ещё много лет назад. Например, в 1999 году после выхода первого эпизода «Звёздных войн» в сети появилась версия фильма под названием The Phantom Edit. В ней автор (профессиональный монтажёр Майк Дж. Николс) отредактировал эпизоды с участием Джа-Джа Бинкса.
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