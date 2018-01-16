В Сети появилась «шовинистская версия» восьмого эпизода «Звёздных войн» Кот-редактор 16.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение Новости далёкой галактики, которые мы заслужили. На торрент-трекере The Pirate Bay появилась вариация восьмого эпизода «Звёздных войн», из которой вырезали почти всех женских персонажей. Она называется «Последние джедаи: дефеменизированная фан-версия» (The Last Jedi: De-Feminized Fanedit) и описывается так: «Это всё те же „Последние джедаи“, из которых вырезали девчачью силу и прочие глупости». Длится она всего 46 минут, а в её основу легла «пиратская» копия фильма в CamRip-качестве. Вот как примерно выглядит список изменений согласно описанию от создателя: Вырезаны все женщины из числа солдатов, пилотов и офицеров. Вырезана вся линия Холдо, её в фильме просто нет. Поэтому По умирает в результате самоубийственной атаки. Лея не ругает По, не задаёт ему вопросов и не унижает. Она показана уважаемым и высококвалифицированным участником Сопротивления. Если в фильме есть сцена, в которой женщина делает что-то важное, и её можно легко заменить любым героем-мужчиной, то такая сцена просто вырезана. Вуки съедает порга. Вырезана сцена с зелёным молоком. Сам автор не очень доволен получившимся результатом — хотя бы потому, что работать пришлось с «камрипом». Тем не менее, он уверен, что из плохого фильма ему удалось сделать эпизод посредственного сериала. А вот как отреагировал режиссёр «Последних джедаев» Райан Джонсон: Priscilla hits all the major points here but I’ll just add hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha https://t.co/f0bKJ9NeUe — Rian Johnson (@rianjohnson) January 16, 2018 Читайте также «Звёздные Войны: Последние джедаи». Самый авторский фильм Саги. Рецензия светлой стороны 14.12.2017 Фильм заставляет по-новому взглянуть на казавшиеся незыблемыми основы вселенной. «Звёздные Войны: Последние джедаи». Вопросы без ответов. Рецензия тёмной стороны 14.12.2017 Восьмой эпизод по сравнению с предыдущим фильмом стал заметным шагом вперёд, но всё-таки унаследовал большинство недостатков «Пробуждения Силы». «Последние джедаи»: 20 деталей, которые вы не заметили 19.12.2017 Что означают имена героев, почему Люк назвал меч «лазерным», как фильм связан с Расширенной вселенной и подтверждение каноничности Дарта Ревана. «Последние джедаи»: все вырезанные и удалённые сцены 22.12.2017 Третий урок Люка, подробности о дезертирстве Финна и эффектный трюк капитана Фазмы. «Звёздные войны: Последние джедаи» провалились в китайском прокате на старте 14.01.2018 Среди причин называют «неприметную внешность» главных героев. Вот почему Lucasfilm отменили канон Расширенной вселенной 16.01.2018 За этим стояло всего одно важное событие, связанное с Чубаккой. Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.