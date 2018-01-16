Новости далёкой галактики, которые мы заслужили.

На торрент-трекере The Pirate Bay появилась вариация восьмого эпизода «Звёздных войн», из которой вырезали почти всех женских персонажей. Она называется «Последние джедаи: дефеменизированная фан-версия» (The Last Jedi: De-Feminized Fanedit) и описывается так: «Это всё те же „Последние джедаи“, из которых вырезали девчачью силу и прочие глупости». Длится она всего 46 минут, а в её основу легла «пиратская» копия фильма в CamRip-качестве.

Вот как примерно выглядит список изменений согласно описанию от создателя:

  • Вырезаны все женщины из числа солдатов, пилотов и офицеров.
  • Вырезана вся линия Холдо, её в фильме просто нет. Поэтому По умирает в результате самоубийственной атаки.
  • Лея не ругает По, не задаёт ему вопросов и не унижает. Она показана уважаемым и высококвалифицированным участником Сопротивления.
  • Если в фильме есть сцена, в которой женщина делает что-то важное, и её можно легко заменить любым героем-мужчиной, то такая сцена просто вырезана.
  • Вуки съедает порга.
  • Вырезана сцена с зелёным молоком.

Сам автор не очень доволен получившимся результатом — хотя бы потому, что работать пришлось с «камрипом». Тем не менее, он уверен, что из плохого фильма ему удалось сделать эпизод посредственного сериала.

А вот как отреагировал режиссёр «Последних джедаев» Райан Джонсон:

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Кот-редактор
Кот-редактор

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