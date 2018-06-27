В феврале этого года Nickelodeon представила первые промо-кадры с новыми «Черепашками-ниндзя», внешний вид которых сильно отличается от того, к чему мы привыкли в комиксах и мультфильме 90-х. Теперь у зрителей появился шанс увидеть героев в динамике — канал опубликовал вступительный ролик с песенкой со знакомыми мотивами.
Nickelodeon обещают показать первые отрывки из мультсериала на фестивале Comic Con в Сан-Диего. Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles — именно так называется перезапущенный мультсериал — будет отличаться не только дизайном персонажей, но и некоторыми элементами истории.
Если в комиксах и старых мультсериалах герои сталкивались с необычными технологиями и пришельцами из иных миров, то теперь рептилии будут изучать скрытые мистические силы. Ключевым антагонистом выступит не Шреддер и даже не Крэнг, а некий Барон Драксум. В анонсе его представили как «мутанта, воина и алхимика», который желает обратить в мутантов всех людей. Кстати, озвучивает его рестлер Джон Сина!
Новый мультсериал начнёт выходить в сентябре, всего в первом сезоне запланировано 26 серий.
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