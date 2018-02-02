Канал Nickelodeon готовит новый мультсериал про любимцев нашего детства — Черепашек-ниндзя. Ремейк Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles переосмыслит персонажей и мифологию. Если в комиксах и старых мультсериалах герои сталкивались с необычными технологиями и пришельцами из иных миров, то теперь рептилии будут изучать скрытые мистические силы.
Ключевым антагонистом выступит не Шреддер и даже не Крэнг, а некий Барон Драксум. В анонсе его представили как «мутанта, воина и алхимика», который желает обратить в мутантов всех людей. Кстати, озвучивает его рестлер Джон Сина!
Совсем недавно в Сети опубликовали первые промо-изображения, на которых можно увидеть, как изменились черепахи:
Первый сезон Rise of the TMNT выйдет в сентябре этого года. Всего в нём будет 26 серий. Планируете смотреть?
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